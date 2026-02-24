Sospechoso y otras 4 personas mueren tras apuñalamientos en el estado de Washington, dice policía

Compartir en:









La Oficina del Sheriff del Condado de Pierce informó que los agentes de policía respondieron inicialmente a reportes realizados alrededor de las 8:40 a.m. del martes de que un hombre de 32 años estaba violando una orden de no contacto. Obtuvieron una copia de la orden, se enteraron de que no era válida porque no se le había notificado al sospechoso y se dirigieron al lugar para entregársela.

Mientras iban en camino, la oficina del sheriff indicó que llegaron reportes adicionales de que el hombre estaba apuñalando a personas. El primer agente llegó en unos tres minutos y se efectuaron disparos. El sospechoso y otras tres personas murieron en el lugar, mientras que otra falleció mientras era trasladada a un hospital.

Los apuñalamientos ocurrieron en la península de Key, al oeste de Tacoma. ___

