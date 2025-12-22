americateve

Sospechoso de apuñalamientos en Taiwán planeó ataques durante más de un año

TAIPÉI, Taiwán (AP) — El sospechoso de un mortal ataque con cuchillo y granada que dejó tres muertos y 11 heridos en la capital de Taiwán planeó meticulosamente el asalto durante más de un año, informó el lunes la policía.

La policía taiwanesa en el lugar donde ocurrieron los apuñalamientos en Taipéi, Taiwán, el 19 de diciembre del 2025. (AP foto/Chiang Ying-ying)
El atacante, identificado como Chang Wen, de 27 años, apuñaló indiscriminadamente a transeúntes y lanzó granadas de humo el viernes en una estación de metro de Taipéi y en la calle antes de correr hacia una tienda departamental. Cayó a su muerte desde el quinto piso de la tienda mientras era perseguido por la policía.

Los ataques conmocionaron a Taiwán, donde el crimen violento es raro, lo que llevó a las autoridades a aumentar la seguridad en lugares concurridos y eventos grandes.

Mientras llevaba a cabo el ataque en múltiples fases, Chang cambió su ropa y modos de transporte varias veces, pasando de una scooter a una bicicleta y luego a caminar, según la policía. En el proceso, incendió su apartamento y unas calles y causó daños a coches y motocicletas.

"Fue extremadamente astuto", indicó Li Hsi-Ho, jefe de la policía de Taipéi, durante una conferencia de prensa el lunes.

Añadió que el sospechoso había estado preparando el asalto desde abril de 2024 comprando granadas de humo, cilindros de gas, respiradores y otras herramientas.

"Había estado planeando el crimen durante un año y medio, y su motivo para el crimen también comenzó hace un año y medio", expresó Li.

Las autoridades aún estaban investigando su motivo, pero dijeron que el sospechoso había sido buscado desde julio tras no presentarse al servicio militar. Anteriormente había servido voluntariamente en el ejército, pero fue despedido por conducir en estado de ebriedad. No había contactado a su familia durante más de dos años.

Cinco personas heridas permanecían en el hospital y una de ellas estaba en cuidados intensivos, pero en condición estable después de la cirugía, informaron las autoridades.

Mistreanu reportó desde Beijing.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

