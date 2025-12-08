Sorpresas y ausencias en los Globos de Oro: ‘Wicked,’ Julia Roberts, Sydney Sweeney y más

El director Jon M. Chu asiste al estreno de "Wicked: For Good" en el Lincoln Center, el lunes 17 de noviembre de 2025, en Nueva York. (Foto Evan Agostini/Invision/AP) AP

Las omisiones en los Globos de Oro parecen aún más impactantes considerando cuántas personas sí son nominadas. Con seis nominados en la mayoría de las categorías, nominaciones separadas para comedia/musical y drama, televisión y también podcasts, parece que habría suficiente para todos. Y, sin embargo, casi nunca es el caso. Otros que quedaron fuera incluyen a Joe Rogan, Sydney Sweeney y Gwyneth Paltrow, dejando espacio para muchas inclusiones sorprendentes.

Aquí están algunas de las mayores sorpresas y desaires de la mañana.

Sí, Cynthia Erivo y Ariana Grande fueron incluidas (aunque la inclusión de Grande en la categoría de reparto realmente estira los límites de la palabra "reparto"), pero se suponía que este iba a ser el año de “Wicked” en los Globos de Oro. No solo Jon M. Chu fue pasado por alto (otra vez) para mejor director, sino que la película en sí ni siquiera entró en la categoría de Musical/Comedia para mejor película, y esto después de que aceptaran tan amablemente el extraño premio de logro en taquilla el año pasado. ¿Fue porque “Wicked: For Good” no fue tan bien recibida como la primera? De cualquier manera, nos deja una lección sobre "esperar" para honrar las dos partes hasta la segunda (ver también: “Dune”).

La actuación de Julia Roberts como profesora de filosofía de Yale envuelta en un dilema moral en “After the Hunt” ("Cacería de brujas") de Luca Guadagnino fue ampliamente elogiada como un gran regreso para la estrella. Pero la película en sí prácticamente murió en la vid, un fracaso crítico y de taquilla que parecía indicar que estaba completamente fuera de la conversación de premios. Y, sin embargo, como siempre, los Globos no pueden resistirse a una estrella de alto voltaje como Roberts en su entorno.

Por la misma lógica distorsionada de los Globos de Oro, es realmente sorprendente que Sydney Sweeney no haya recibido una nominación a mejor actriz de drama. Su transformación como boxeadora en “Christy” fue bien recibida en el Festival Internacional de Cine de Toronto y tenía a los pronosticadores de premios entusiasmados. Fracasó en la taquilla, pero en el sentido más cínico, uno pensaría que el espectáculo querría a Sweeney, quien aparentemente no puede evitar volverse viral, adornando la alfombra roja.

Este es más que un poco desconcertante considerando que Netflix no informa resultados de taquilla como política de la empresa. Sí, “KPop Demon Hunters” (“Las guerreras k-pop”) encabezó extraoficialmente las listas de taquilla doméstica dos meses después de llegar a Netflix, pero su presencia teatral fue realmente limitada. Hubo una carrera de calificación para premios, un lanzamiento de fin de semana con karaoke a finales de agosto y otro durante el fin de semana de Halloween que no generó tanto entusiasmo. Tampoco se incluyeron “A Minecraft Movie” (“Una película de Minecraft”), “Lilo & Stitch” y “Superman”, actualmente las tres películas principales del año en la taquilla doméstica. Las matemáticas, como dicen, no cuadran.

DESAIRE: “Ne Zha II”

Y luego está la épica animada china “Ne Zha II”, que en realidad es la película más grande del año con más de 2.000 millones de dólares ganados en todo el mundo, pero como no fue una película de la Motion Picture Association, se queda fuera de la mayoría de las listas. La película no estuvo entre los nominados a taquilla o a largometraje animado.

DESAIRE: Gwyneth Paltrow

Esta duele. Aquí tenemos a una estrella de primera línea haciendo un gran regreso a las películas de prestigio, y de alguna manera no hay espacio para Paltrow en la categoría de actriz de reparto por su actuación ferozmente inteligente como una estrella de cine desvanecida en “Marty Supreme”. Esto habría sido un ganar-ganar para el espectáculo, tanto por el bien de su propia legitimidad como por las perspectivas de la alfombra roja.

DESAIRE: Joe Rogan y todos los podcasts políticos

“The Joe Rogan Experience” es el podcast más popular del año y, sin embargo, de alguna manera no fue nominado en la nueva categoría de podcast. No solo eso, sino que programas políticos preseleccionados, incluidos “The Ben Shapiro Show”, “Pod Save America”, “The Megyn Kelly Show”, “The Tucker Carlson Show” y el podcast de Candace Owens también quedaron fuera de la lista.

SORPRESA: Emily Blunt

Las perspectivas de “The Smashing Machine” (“La Máquina”) también parecían marchitarse con críticas mixtas, pero Blunt y, menos sorprendentemente, Dwayne Johnson lograron pasar. Blunt es extremadamente querida, pero el personaje de Dawn Staples quizás no fue la mejor vitrina para sus talentos. Además, ¿quizás este debería haber sido el lugar de Paltrow?

DESAIRE: “Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery”

Necesitamos que Benoit Blanc resuelva este misterio tan tonto. La tercera película de Knives Out de Rian Johnson no recibió ninguna nominación.

DESAIRE: “The Gilded Age”

La lujosa serie de época de HBO fue completamente pasada por alto. La señora Russell no toleraría tal desaire.

DESAIRE: Katherine LaNasa

Mientras tanto, Katherine LaNasa ganó el Emmy por su actuación como la enfermera Dana Evans en “The Pitt” pero ni siquiera obtuvo una nominación a los Globo de Oro.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP