Sorpresas en las nominaciones a los Oscar: Paul Mescal y Ariana Grande entre las mayores omisiones

“Wicked” obtuvo la asombrosa cantidad de 10 nominaciones el año pasado y, sin embargo, su secuela mucho más oscura, “Wicked: For Good”, terminó con cero. Eso es posiblemente porque la película no fue tan bien recibida como la primera por los críticos, pero la mayoría aún pensaba que Grande obtendría otra nominación de reparto por su efervescente Glinda. También significa que Cynthia Erivo quedó fuera de la categoría de mejor actriz, aunque no estaba en muchas listas de predicciones esta vez, y que la película fue rechazada rotundamente tanto en categorías técnicas como en canción (con dos opciones nuevas y originales), aunque de alguna manera Diane Warren logró pasar de nuevo.

Una de las mejores sorpresas de la mañana fue la nominación de Lindo como actor de reparto por interpretar al grande del blues y bebedor empedernido Delta Slim en “Sinners”. Es su primera nominación al Oscar, largamente esperada. Pero su inclusión también significó que otro supuesto "candidato seguro" no lo logró.

Ese candidato aparentemente seguro era Mescal, quien logró una actuación dolorosamente conmovedora como un afligido William Shakespeare en “Hamnet”. Habría sido su segunda nominación al Oscar; en 2023, fue reconocido por interpretar a otro padre triste en “Aftersun”.

Se asumía ampliamente que el tres veces ganador del Oscar Guillermo del Toro obtendría una nominación a mejor director por “Frankenstein”, su proyecto de pasión de toda la vida que obtuvo otras nueve nominaciones. La ligera sorpresa es que la academia nominó a Joachim Trier por “Sentimental Value” ("Valor sentimental") en su lugar. Sorprendentemente, Del Toro solo ha sido nominado a mejor director una vez, por "The Shape of Water” (“La forma del agua”) y ganó ese año.

¿Quién dice que las campañas de premios no valen la pena? Kate Hudson entró en la categoría de mejor actriz con una ola de apoyo de celebridades y buena voluntad por su actuación como Claire Sardina, parte de una banda tributo a Neil Diamond. Es un reconocimiento que tardó mucho en llegar. Su primera y última nominación como actriz fue hace 25 años, por interpretar a Penny Lane en “Almost Famous” ("Casi famosos").

DESAIRE: Chase Infiniti, “One Battle After Another” ("Una batalla tras otra")

La inclusión de Hudson significó que Chase Infiniti no obtuvo su primera nominación al Oscar por “One Battle After Another”. Su actuación como la adolescente Willa, envuelta en una situación de vida o muerte creada por sus padres, es el corazón de la obra maestra de Paul Thomas Anderson, y un debut grandioso.

DESAIRE: Amanda Seyfried, “The Testament of Ann Lee” ("El testimonio de Anne Lee")

Amanda Seyfried no era tan ampliamente esperada para obtener una nominación de mejor actriz como Infiniti, pero merecía una por su interpretación visceral y extática como la fundadora de los Shakers, Ann Lee. Con solo una nominación a su nombre, por interpretar a Marion Davies en “Mank”, Seyfried se está convirtiendo en uno de nuestros talentos más subestimados, al menos en lo que respecta a premios.

SORPRESA: Amy Madigan, “Weapons” ("La hora de la desaparición")

A los votantes del Oscar no les gusta ser encasillados, y aparentemente este año escucharon los gritos sobre los prejuicios contra las películas de terror. “Weapons” de Zach Cregger fue ciertamente una de las películas más comentadas del año, pero eso no siempre se traduce en premios. A pesar de esto, Amy Madigan, quien parecía ser la elección rebelde y fuera de lo común para los grupos de críticos, logró entrar en la hipercompetitiva categoría de actriz de reparto. Sin embargo, no fueron incluidas las mujeres de “Marty Supreme”, Gwyneth Paltrow y Odessa A’zion, ni Regina Hall por “One Battle After Another”.

DESAIRE: Jafar Panahi con “Yek tasadef sadeh” (“Un simple accidente”)

El cineasta iraní Jafar Panahi obtuvo nominaciones por el drama de venganza ganador de la Palma de Oro “Yek tasadef sadeh” de guion original y largometraje internacional, pero parece una gran omisión que uno de los cineastas más vitales y perseguidos no fuera también reconocido por mejor película y mejor director. Panahi filmó “Yek tasadef sadeh” clandestinamente en Irán después de un período de siete meses en prisión que terminó en 2023 una vez que inició una huelga de hambre. Un tribunal de Teherán en diciembre lo sentenció a un año de prisión en ausencia y le impuso una prohibición para salir de Irán.

DESAIRE: “Gekijô-ban Kimetsu no Yaiba Mugen Jô-hen” ("Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito")

Los Oscar han pasado por alto durante mucho tiempo el anime, a pesar de su inmensa popularidad y calidad, y este año, “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito”, que ha recaudado más de 722 millones de dólares en todo el mundo, fue la gran omisión en la categoría de animación. Incluso “Elio” fue nominado.

DESAIRE: Jesse Plemons, “Bugonia”

Otra sorpresa fue que Jesse Plemons no obtuvo una nominación a mejor actor por su interpretación cruda como el teórico de la conspiración que secuestra y tortura a una directora ejecutiva interpretada por Emma Stone en “Bugonia”. Como uno de nuestros grandes actores de reparto, es sorprendente que solo haya sido nominado una vez, por “The Power of the Dog” (“El poder del perro”). Pero que Plemons no lo lograra significó que Ethan Hawke sí lo hizo por su actuación inquebrantablemente maravillosa como el ingenioso y profundamente inseguro Lorenz Hart en “Blue Moon”.

SORPRESA: “F1”

La película de carreras de Fórmula Uno “F1” podría haber sido un gran éxito de público y un éxito para Apple, pero no había estado en muchas listas para una nominación a mejor película.

DESAIRE: “Jay Kelly”

“Jay Kelly” de Noah Baumbach podría haber sido una vez una gran nominada al Oscar. Es todo lo que la academia tiende a adorar, un cariñoso homenaje cómico a su industria y a las personas en ella. ¡Adam Sandler estuvo genial! Al igual que la música de Nicholas Britell. Pero este año fue solo otra película que no obtuvo ninguna nominación.

