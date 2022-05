¡Sorpresa! Timberlake actúa con Jessica Biel en "Candy"

Associated Press

“De alguna manera ellos tenían todo este plan. Yo ni siquiera sabía al principio. Luego pensé que estaba bromeando y me dijo: ‘No, de verdad, quiero hacer esto’. Y todo después fue a las carreras. Le estaban probando una peluca, fue muy divertido y una muy buena sorpresa”.

“De hecho, sentí una paz total cuando él estaba cerca. Por ejemplo, sabía que él iba a mantener ese tipo de espacio seguro para que yo trabajara de la manera que necesitaba y no juzgara, fuera abierto y libre. Y me dio la libertad de improvisar, algo en lo que él es muy bueno y con lo que yo me siento menos cómoda”.

En “Candy”, Biel interpreta a Candy Montgomery, una esposa y madre joven y extrovertida que asiste a la iglesia en Texas y lee vorazmente novelas románticas. Parece tenerlo todo, pero está aburrida, por lo que comienza una aventura con un hombre de su ciudad (interpretado por Pablo Schreiber) y termina matando a su esposa, Betty, con un hacha. Montgomery se declaró inocente del crimen y un jurado se puso del lado de ella; algunos incluso dijeron que Betty nunca les gustó.

La historia se basa en un caso real de 1980 y es de interés en Hollywood en este momento. Elizabeth Olsen recientemente terminó de filmar otra versión, la serie limitada de HBO Max “Love and Death”.

Melanie Lynskey, quien hace de Betty en “Candy”, espera que la historia genere compasión por la víctima y que la gente vea cómo el juicio fue un concurso de popularidad.

“Como alguien que ha tenido dificultades para adaptarse durante gran parte de mi vida desde que era una niña, realmente respondí a eso y lo profundamente injusto que fue”, dijo la actriz.

Timberlake no es el único casting sorpresa en el programa: el esposo de Lynskey, Jason Ritter, interpreta al socio del personaje del cantante. En un momento memorable, ambos recrean el crimen como parte de su investigación.

Biel le da crédito a la cocreadora y showrunner de “Candy” Robin Veith por “la idea de tener a Jason también y hacer que estos dos sean socios en el crimen. Nos estimuló”, dijo Biel.

En la serie, Biel usa una peluca de pelo corto castaño y rizado que ha llamado mucho la atención. La actriz bromea al decir que es un peinado similar al que tenía su esposo a finales de los 90 cuando estaba en la banda de chicos NSYNC.

“Definitivamente tenía ese peinado”, dijo Biel. "Siempre le pido: ‘Por favor, vuelve a dejar crecer esos hermosos rizos’. Me encanta ese pelo rizado. Lo sé, es tan raro. Nos reíamos de eso”.

___

El periodista de AP Mike Cidoni Lennox, en Los Ángeles, contribuyó a este despacho.

Fuente: Associated Press