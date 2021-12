Sondeo AP-NORC: Ómicron no aumenta precaución por virus

Un nuevo sondeo realizado por The Associated Press y NORC Center for Public Affairs Research muestra que 36% de los estadounidenses señalan que se encuentran muy o extremadamente preocupados de que ellos o algún miembro de su familia se vaya a contagiar con el virus, un aumento en comparación con el 25% que dijo lo mismo a finales de octubre. Otro 31% afirma ahora que está un tanto preocupado.