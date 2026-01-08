Somalia niega acusación de EEUU sobre destrucción de ayuda alimentaria

Mujeres que huían de la sequía llegan para recibir ayuda humanitaria en un campamento en Daynile, en las afueras de Mogadiscio, Somalia, el 18 de mayo del 2019. (AP foto/Farah Abdi Warsameh) AP

El Departamento de Estado de Estados Unidos avisó el miércoles que suspendió toda la asistencia de Washington al gobierno federal de Somalia debido a las acusaciones, afirmando que la administración de Trump tiene "una política de tolerancia cero para el desperdicio, el robo y la desviación de asistencia vital".

Un alto funcionario del Departamento de Estado dijo que las autoridades en el puerto de Mogadiscio demolieron el almacén del Programa Mundial de Alimentos, una agencia de la ONU con sede en Roma, bajo la dirección del presidente Hassan Sheikh Mohamud "sin notificación previa ni coordinación con los países donantes internacionales, incluidos los Estados Unidos". El funcionario habló bajo condición de anonimato para discutir informes privados de diplomáticos estadounidenses en la región.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Somalia indicó que los alimentos no fueron destruidos y que "los productos mencionados en los informes recientes permanecen bajo la custodia y control del Programa Mundial de Alimentos, incluida la asistencia proporcionada por Estados Unidos".

Agregó que las obras de expansión y reestructuración en el puerto de Mogadiscio están en marcha como parte de desarrollos más amplios, pero que las actividades en curso allí no han afectado la custodia y distribución de la asistencia humanitaria.

Somalia "permanece completamente comprometida con los principios humanitarios, la transparencia y la rendición de cuentas, y valora su asociación con Estados Unidos y todos los donantes internacionales", dijo. No dio más detalles.

Sin embargo, la versión del gobierno somalí fue contradicha por el PMA, según el cual su almacén en el puerto de Mogadiscio había sido demolido por las autoridades portuarias.

Ese almacén "contenía 75 toneladas métricas de alimentos nutritivos especializados destinados al tratamiento de mujeres y niñas embarazadas y lactantes desnutridas y niños pequeños", dice el comunicado enviado a The Associated Press. "El almacén es crucial para las operaciones de emergencia del PMA en un momento en que casi una cuarta parte de la población (4,4 millones de personas) enfrenta niveles de hambre de crisis o peores en Somalia".

Ubicada en el Cuerno de África, Somalia es una de las naciones más pobres del mundo y ha sido azotada por conflictos crónicos e inseguridad exacerbada por múltiples desastres naturales, incluidas severas sequías, durante décadas.

Estados Unidos proporcionó 770 millones de dólares en asistencia para proyectos en Somalia durante el último año de la administración del presidente demócrata Joe Biden, pero solo una fracción de eso fue directamente al gobierno.

La suspensión de Estados Unidos se produce mientras la administración de Trump ha intensificado las críticas a los refugiados y migrantes somalíes en Estados Unidos, incluidas las acusaciones de fraude relacionadas con centros de cuidado infantil en Minnesota. Ha impuesto restricciones significativas a los somalíes que desean venir a Estados Unidos y ha dificultado que aquellos que ya están en el país puedan quedarse.

No estaba claro cuánta asistencia se vería afectada por la suspensión porque la administración de Trump ha recortado los gastos de ayuda exterior, desmantelado la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y no ha publicado nuevos datos país por país.

Sudán del Sur, otro país africano que enfrenta conflictos y escasez de alimentos, también se ve gravemente afectado por las restricciones de ayuda de Estados Unidos. El jueves, el gobierno norteamericano suspendió la asistencia exterior a un condado en el estado de Jonglei en Sudán del Sur, y una asistencia similar al estado de Bahr el-Ghazal Occidental estaba bajo revisión, dijo la embajada de Estados Unidos en Sudán del Sur en un comunicado.

Ese comunicado acusó a los funcionarios sursudaneses de "aprovecharse de Estados Unidos en lugar de trabajar en asociación con nosotros para ayudar al pueblo de Sudán del Sur".

Las medidas de Estados Unidos "siguen al abuso, explotación y robo continuos dirigidos contra la asistencia exterior de Estados Unidos por parte de funcionarios de Sudán del Sur a nivel nacional, estatal y de condado", decía.

No hubo comentarios del gobierno de Sudán del Sur.

El corresponsal Matthew Lee contribuyó desde Washington. Machol reportó desde Yuba, Sudán del Sur.

