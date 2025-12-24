americateve

Solicitudes de subsidio por desempleo en EEUU caen nuevamente, se mantienen en nivel saludable

WASHINGTON (AP) — El número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo disminuyó la semana pasada y se mantiene en niveles históricamente saludables a pesar de algunos indicios de que el mercado laboral se está debilitando.

El Departamento de Trabajo informó el miércoles que las solicitudes de subsidio por desempleo para la semana que terminó el 20 de diciembre cayeron en 10.000, llegando a 214.000 desde las 224.000 de la semana anterior. Esto está por debajo de las 232.000 nuevas solicitudes pronosticadas por los analistas encuestados por la firma de datos FactSet.

El informe semanal se publicó un día antes debido a las vacaciones de Navidad.

Las solicitudes de ayuda por desempleo se consideran un indicador de los despidos y son un reflejo casi en tiempo real de la salud del mercado laboral.

El promedio de solicitudes de cuatro semanas, que nivela parte de la volatilidad semanal, disminuyó en 750, situándose en 216.750.

El número total de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo para la semana anterior que terminó el 13 de diciembre aumentó en 38.000, alcanzando los 1,92 millones, informó el gobierno.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

