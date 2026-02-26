Solicitudes de ayuda por desempleo en EEUU suben levemente

La cifra de estadounidenses que presentaron solicitudes de ayuda por desempleo en la semana que terminó el 21 de febrero aumentó en 4.000, hasta 212.000, frente a la semana anterior, informó el Departamento de Trabajo el jueves. Eso coincide con los pronósticos de los analistas encuestados por la firma de datos FactSet.

Las solicitudes de prestaciones por desempleo se consideran representativas de los despidos y se acercan a un indicador casi en tiempo real de la salud del mercado laboral.

El Departamento de Trabajo informó a principios de este mes que los empleadores añadieron unos 130.000 empleos en enero y que la tasa de desempleo bajó a 4,3% desde 4,4%. Sin embargo, revisiones del gobierno recortaron las nóminas de 2024-2025 en cientos de miles, reduciendo el número de empleos creados el año pasado a apenas 181.000. Eso equivale a cerca de un tercio de los 584.000 reportados previamente y es el dato más débil desde el año de la pandemia, 2020.

Aunque los despidos semanales se han mantenido en un rango históricamente bajo, en su mayoría entre 200.000 y 250.000 durante los últimos años, varias empresas de alto perfil han anunciado recortes de empleo recientemente, entre ellas UPS, Amazon, Dow y The Washington Post en las últimas semanas.

El Departamento de Trabajo también informó recientemente que las vacantes de empleo cayeron en diciembre al nivel más bajo en más de cinco años.

Por ahora, el mercado laboral parece estancado en lo que los economistas llaman un estado de “ni contratamos ni despedimos", que ha mantenido la tasa de desempleo en niveles históricamente bajos, pero ha dejado a quienes están sin trabajo con dificultades para encontrar un nuevo empleo.

Los datos del último año han revelado, en términos generales, un mercado laboral en el que la contratación se ha desacelerado claramente, lastrada por la incertidumbre avivada por los aranceles del presidente Donald Trump y por los efectos persistentes de las altas tasas de interés que la Reserva Federal impulsó en 2022 y 2023 para contener un repunte de la inflación inducida por la pandemia.

Los economistas están divididos sobre si las ganancias de empleo de enero son un hecho aislado o posiblemente la primera señal de un mercado laboral en recuperación, lo que podría llevar a la Reserva Federal a retrasar aún más nuevos recortes de su tasa de interés clave.

El gobierno publicará su informe de empleo de febrero la próxima semana.

Algunos funcionarios de la Reserva Federal han sostenido específicamente que la débil contratación del año pasado muestra que los costos de endeudamiento están pesando sobre el crecimiento y desalentando a las empresas a expandirse. Un repunte sostenido en la contratación podría debilitar esa teoría.

El informe del Departamento de Trabajo del jueves mostró que el promedio móvil de cuatro semanas de las solicitudes de subsidio por desempleo, que suaviza parte de la volatilidad semana a semana, subió en 750, hasta 220.250.

El número total de estadounidenses que recibían prestaciones por desempleo en la semana anterior, que terminó el 14 de febrero, bajó en 31.000, hasta 1,83 millones, informó el gobierno.

