Soldados nigerianos rescatan a 92 personas secuestradas por yihadistas

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Los secuestrados —52 hombres, 33 mujeres y siete niños— fueron rescatados a lo largo de la carretera Buratai–Kamuya, en la zona de Biu, en el estado de Borno, indicó el portavoz militar Sani Uba en un comunicado.

Los milicianos estaban “arreando por la fuerza” a sus víctimas fuera de la carretera y hacia la maleza antes de que los soldados los interceptaran, agregó.

“Al converger sobre los terroristas en una persecución bien coordinada hacia el área general de Mangari-Dora, los soldados de la Operación HADIN KAI se enfrentaron a los insurgentes y los obligaron a abandonar a sus cautivos y huir en confusión”, explicó Uba.

Las fuerzas armadas no precisaron cuánto tiempo habían permanecido en cautiverio las personas rescatadas.

Entre los grupos armados que operan en el norte de Nigeria figuran Boko Haram y una organización escindida que se separó para afiliarse al grupo Estado Islámico. Estos grupos se extienden por vastas áreas, y además existen numerosos grupos criminales especializados en secuestros para exigir rescate, por lo general llamados “bandidos”.

La compleja crisis de seguridad de Nigeria ha derivado en la muerte de miles de personas, según Naciones Unidas.

El país de África occidental informó la semana pasada que en una operación conjunta con Estados Unidos contra el grupo Estado Islámico murieron 170 milicianos. Antes de eso, Nigeria anunció la muerte de Abu Bakr al Mainuki y Abd al Wahhab, altos dirigentes del grupo extremista. ——— Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP