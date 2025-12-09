Soldados nigerianos abren fuego contra manifestantes; hay nueve muertos, afirman testigos

Personas ayudan a una mujer herida que quedó en fuego cruzado después de un enfrentamiento, el lunes 8 de diciembre de 2025, en Lamurde, en el noreste de Nigeria. (AP Foto) AP

Las mujeres se manifestaban el lunes a lo largo de una importante carretera en la localidad de Lamurde, cuando los soldados abrieron fuego luego de que se les bloqueó el paso, según relatos de testigos y familiares de las víctimas a la AP en detalles reportados por primera vez el martes. Diez personas más resultaron heridas en el tiroteo, dijeron los testigos.

El Ejército de Nigeria negó en un comunicado haber matado a alguien y culpó de las muertes a una milicia local que, según dijo, abrió fuego en la zona.

La oficina de Amnistía Internacional en Nigeria afirmó que la agencia confirmó que los soldados mataron a las nueve manifestantes, citando relatos de testigos y familiares de las víctimas.

"Esto demuestra que el ejército nigeriano no ha cambiado mucho debido a su historial de violaciones a los derechos humanos y desprecio por el estado de derecho", afirmó Isa Sanusi, director de Amnistía Internacional en Nigeria.

Este tipo de asesinatos son comunes en toda Nigeria, donde los soldados --a menudo desplegados en respuesta a protestas y enfrentamientos-- suelen ser acusados de uso excesivo de la fuerza. Protestas contra la brutalidad policial en el centro económico de Nigeria, Lagos, en 2020, terminaron en lo que una investigación encargada por el gobierno describió como una masacre después de que los soldados abrieron fuego en el lugar de la protesta.

El más reciente incidente ocurrió en medio de un toque de queda que las autoridades impusieron en Lamurde después de los frecuentes enfrentamientos entre los grupos étnicos Bachama y Chobo por una prolongada disputa de tierras.

Los manifestantes estaban molestos porque las fuerzas de seguridad, incluidos los soldados, no estaban haciendo cumplir el toque de queda en las áreas afectadas, permitiendo así que los enfrentamientos continuaran, según Lawson Ignatius, concejal que representa a Lamurde en el parlamento local.

Gyele Kennedy, quien dijo que su hija fue una de las manifestantes asesinadas, lamentó con angustia que "no sabemos qué les pasó".

"Estos soldados se estaban yendo del lugar donde ocurrió el conflicto y vinieron a pasar por este lugar. Llegaron y encontraron a las mujeres protestando cuando uno de los soldados disparó al aire. Después de eso, abrieron fuego contra las mujeres", narró Kennedy.

Sin embargo, el Ejército de Nigeria negó las afirmaciones, diciendo que sus soldados sólo se enfrentaron a una milicia local en una parte diferente de la ciudad.

"Sin lugar a dudas, las bajas fueron causadas por el manejo no profesional de armas automáticas por parte de las milicias locales que no están entrenadas de manera competente para manejar este tipo de armas automáticas", afirmó un portavoz del ejército.

Los asesinatos se producen en momentos en que el ejército nigeriano está bajo la lupa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha asegurado que los cristianos están siendo objeto de ataques como parte de la crisis de seguridad en Nigeria y que las fuerzas de seguridad no están haciendo lo suficiente para prevenir los asesinatos. Residentes han dicho a la AP que tanto cristianos como musulmanes se ven afectados por la violencia generalizada que asola a las aldeas nigerianas.

La oficina de Amnistía Internacional en Nigeria pidió que se investiguen los asesinatos y los responsables rindan cuentas.

