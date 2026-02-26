americateve

Soldados en México, Carnaval en Bolivia y otras fotos de la semana en Latinoamérica y el Caribe

Soldados hicieron guardia junto a vehículos calcinados en Michoacán, Jalisco y otros estados en México luego de la muerte del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio “El Mencho” Oseguera.

Un soldado hace guardia junto a un vehículo calcinado en Cointzio, en el estado mexicano de Michoacán, el 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, El Mencho. (AP Foto/Armando Solís)
Un soldado hace guardia junto a un vehículo calcinado en Cointzio, en el estado mexicano de Michoacán, el 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, "El Mencho". (AP Foto/Armando Solís) AP

El Carnaval llegó a su fin en Bolivia. Y, en Argentina, “therians” —personas que dicen identificarse con animales no humanos— se congregaron en un parque en Buenos Aires en una jornada de ladridos y saltos.

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 20 y el 26 de febrero de 2026.

Las imágenes fueron seleccionadas por el fotógrafo de The Associated Press Juan Karita en La Paz, Bolivia.

