Soldados anuncian un aparente golpe militar en Benín

El grupo, que se autodenominó el Comité Militar para la Refundación, anunció la destitución del presidente y de todas las instituciones estatales.
COTONÚ, Benín (AP) — Un grupo de soldados apareció el domingo en la televisora estatal de Benín anunciando la disolución del gobierno en un aparente golpe de estado, el último de muchos en África Occidental.
___
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
