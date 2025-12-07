Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión .

Soldados anuncian un aparente golpe militar en Benín

COTONÚ, Benín (AP) — Un grupo de soldados apareció el domingo en la televisora estatal de Benín anunciando la disolución del gobierno en un aparente golpe de estado, el último de muchos en África Occidental.