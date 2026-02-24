americateve

Snoop Dogg asiste a su primer partido de Swansea tras los Juegos de Invierno

SWANSEA, Gales (AP) — Recién salido de su estelar participación en los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia, Snoop Dogg se trasladó al sur de Gales para familiarizarse con su más reciente fascinación deportivo: el club de fútbol Swansea City.

Snoop Dogg, copropietario de Swansea City, previo al partido contra Preston en la segunda división inglesa el 24 de febrero de 2024, en Swansea, Gales. (Jacob King/PA vía AP)
El rapero estadounidense e ícono del entretenimiento hizo su primera aparición ante los aficionados delSwansea desde que se convirtió en inversionista del equipo, al asistir al partido en casa contra Preston, que acabó el martes con un empate 1-1.

Snoop Dogg había pedido a los seguidores de Swansea que lo agasajaran agitando toallas —con las palabras “Make some noise” estampadas— cuando saliera al campo antes del partido del Championship, la segunda división. Eso hicieron, por miles, y Snoop Dogg agitó su propia toalla mientras caminaba por el campo y animaba a la multitud.

“He escuchado muchísimas cosas buenas sobre el ambiente, especialmente cuando jugamos de noche", dijo Snoop Dogg en declaraciones difundidas en el sitio web de Swansea la semana pasada.

Snoop Dogg, quien el Swansea describió como “copropietario e inversionista” desde julio pasado, estuvo recientemente en los Juegos de Milán-Cortina, donde trabajó como corresponsal de NBC y entrenador honorario del equipo de Estados Unidos.

También se le vio pidiéndoles una foto a los curlers británicos Bruce Mouat y Jennifer Dodds durante un partido de dobles mixtos, y anteriormente llevó la llama olímpica.

No se ha revelado la magnitud de la participación de Snoop Dogg en Swansea. El club también cuenta entre sus propietarios minoritarios a la empresaria y personalidad mediática estadounidense Martha Stewart y a la estrella croata del fútbol Luka Modric.

Su participación pone el foco en otro equipo galés poco conocido, después del muy documentado recorrido del Wrexham bajo la propiedad de celebridades de Hollywood.

Swansea ocupa el 14º puesto en el Championship, que cuenta con 24 equipos. El equipo estuvo por última vez en la Liga Premier en 2018.

___

Fútbol de AP: https://apnews.com/hub/soccer

FUENTE: AP

