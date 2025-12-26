Smith impulsa racha decisiva con potente clavada sobre Embiid; Bulls vencen 109-102 a 76ers

Compartir en:









Los Bulls anotaron los últimos diez puntos del juego, comenzando con la clavada de Smith. Tre Jones y Zach Collins anotaron cada uno 15 unidades, y Coby White sumó 13, ayudando a los Bulls a igualar su mejor racha desde un inicio de 5-0. También igualaron su récord a 15-15.

Embiid lideró a Filadelfia con 31 puntos. Tyrese Maxey anotó 27 y logró cinco triples. Paul George se recuperó de un inicio lento para terminar con 15 tantos y un máximo de temporada de 12 rebotes, pero los 76ers perdieron por cuarta vez en la misma cantidad de juegos esta temporada con sus tres estrellas en la alineación.

Los Sixers lideraban 102-99 después de que Embiid se metiera con 2:45 restantes, pero eso fue todo el puntaje para ellos. Smith luego condujo por la línea de fondo y clavó sobre un Embiid rotando con aproximadamente 2:30 restantes, levantando al público de sus asientos.

White luego encestó un triple en retroceso, provocando más ovaciones, y Jones anotó una bandeja inversa. Después de que un Maxey en carrera recibiera un tapón de Nikola Vucevic, Jones recuperó un balón suelto y lo encestó con 47 segundos restantes. Añadió un tiro libre con 17 segundos en el reloj.

Embiid, quien se ha perdido 15 juegos principalmente debido a molestias en la rodilla derecha, anotó 16 puntos mientras los Sixers, con pobre puntería, tomaron una ventaja de 52-49 al medio tiempo.

Filadelfia solo encestó tres de 15 triples y terminó 19 de 50 desde el campo durante los dos primeros cuartos. Aun así, los Sixers pasaron de liderar 13-2 a estar perdiendo por 11 al inicio del segundo para llevar una ventaja de tres puntos al vestuario.

