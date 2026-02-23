Smith anota 31 puntos y Thompson suma 20 en triunfo de Rockets 125-105 sobre Jazz

Amen Thompson (1), de los Rockets de Houston, controla el balón ante Isaiah Collier (8), del Jazz de utah, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 23 de febrero de 2026, en Houston. (AP Foto/Karen Warren) AP

Smith encestó sus primeros cinco tiros e igualó su mejor marca personal con 14 puntos en el primer cuarto. En total convirtió 12 de 17 tiros y metió seis triples.

Thompson acertó 8 de 9 tiros de campo y terminó con siete rebotes, tres asistencias y dos robos.

Kevin Durant anotó 18 tantos y agregó un máximo de la temporada de 12 asistencias. Reed Sheppard aportó 15 puntos desde la banca.

Con la victoria, los Rockets (35-21) se colocaron en el tercer lugar de la Conferencia Oeste, detrás de Oklahoma City y San Antonio.

Pese a nueve pérdidas de balón, Houston aprovechó rachas de 11-2 y 10-3 para ayudar a construir una ventaja de 38-22 tras un cuarto. Los Rockets lanzaron para 67% de campo y encestaron ocho tiros de larga distancia.

El Jazz abrió el segundo cuarto con una racha de 13-2 antes de que Houston respondiera con un estallido de 18-2 durante los siguientes seis minutos y se fuera al descanso con ventaja de 68-47.

Houston estiró su ventaja hasta 33 unidades en la segunda mitad y en ningún momento estuvo arriba por menos de 16.

Los Rockets anotaron 29 puntos en contraataque, a uno de su máximo de la temporada, pero cometieron un máximo de la temporada de 27 pérdidas, que derivaron en 34 puntos para el Jazz.

Los 29 puntos de Lauri Markkanen lideraron a los Jazz (18-40), que han perdido tres seguidos. Brice Sensabaugh anotó 26 desde la banca con 10 de 15 en tiros.

El alero de los Jazz Vince Williams Jr. tuvo que ser ayudado para ir al vestuario tras sufrir una lesión en la rodilla izquierda en el segundo cuarto y no regresó.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP