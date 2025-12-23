Slot, DT de Liverpool: Alexander Isak estará fuera dos meses tras entrada 'imprudente'

El sueco Alexander Isak, arriba, anota el gol de la apertura durante el juego de fútbol de la Liga Premier inglesa entre el Tottenham y el Liverpool en Londres, el sábado 20 de diciembre de 2025. (AP Photo/Ian Walton) AP

Isak fue operado el lunes, dos días después de lesionarse al marcar el primer gol en la victoria por 2-1 sobre el Tottenham en la Liga Premier.

“Va a ser una lesión larga, de un par de meses. Es una gran decepción para él y, como resultado, para nosotros. Para mí, fue una entrada imprudente. He dicho mucho sobre la entrada de Xavi Simons (quien fue expulsado por un golpe en la pantorrilla de Virgil van Dijk en el mismo partido), que para mí fue completamente involuntaria.”

“No creo que alguna vez se produzca una lesión por una entrada así. Pero la entrada de (Micky) van de Ven (sobre Isak), si haces una entrada así diez veces, diez veces hay una seria posibilidad de que el jugador sufra una lesión grave.”

“Se ha hablado mucho sobre muchas de las entradas en el juego de los jugadores del Tottenham y muchas de ellas no fueron inteligentes. Me he puesto en la posición de Van de Ven y es una entrada que probablemente haría. Está tratando de bloquearlo, es solo el seguimiento. No sé dónde más piensa alguien que va a ir su pie. Tiene que hacer esa entrada. No puedes dejar que el delantero simplemente dispare en esa situación”, señaló Carragher el lunes a Sky Sports.

"Es simplemente muy mala suerte para Isak. Es probablemente uno de los primeros destellos que hemos visto de su verdadera calidad con la camiseta del Liverpool."

Slot estaba doblemente decepcionado por Isak porque el internacional sueco apenas estaba alcanzando su ritmo.

El fichaje récord británico de 170 millones de dólares no tuvo pretemporada debido a su disputa con el Newcastle y luego su estado físico se vio afectado por una lesión en la ingle en octubre.

Liverpool lo estaba preparando pacientemente y había comenzado cinco de los últimos nueve partidos, pero Slot, quien espera que Isak regrese antes del final de la temporada, no cree que esté tan en forma como lo estuvo la temporada pasada con el Newcastle.

"Ha sido un período realmente desafiante y difícil para él. Usualmente, cuando te unes a un nuevo club —él también estaba muy emocionado— quieres mostrar todas las cualidades que tienes, pero eso fue simplemente imposible", manifestó Slot.

"Quizás nadie lo entienda, pero si no has entrenado a un nivel serio durante tres o cuatro meses con el equipo y estás jugando en esta liga, tienes que estar en la cima de tu juego para impactar en un partido de fútbol.

"Eso tomó meses porque no hubo pretemporada, solo partidos, partidos, partidos y casi nada de tiempo para entrenar. Todos sabíamos que le tomaría tiempo y por eso es tan desafortunado que ahora esté lesionado porque todos vimos con su gol contra el West Ham y con este gol (contra el Tottenham) que se acerca cada vez más al jugador que fue la temporada pasada en el Newcastle."

FUENTE: AP