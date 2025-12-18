americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Skubal se une a Skenes en el cuerpo de lanzadores de Estados Unidos para el Clásico Mundial

NUEVA YORK (AP) — El dos veces ganador del premio Cy Young de la Liga Americana, Tarik Skubal, de los Tigres de Detroit, lanzará para Estados Unidos en el Clásico Mundial, uniéndose a un cuerpo de lanzadores que incluye al actual ganador del Cy Young de la Liga Nacional, Paul Skenes, de los Piratas de Pittsburgh.

ARCHIVO - Foto del 10 de octubre del 2025, el pitcher de los Tigres de Detroit Tarik Skubal lanza en la primera entrada del juego 5 de la Serie Divisional de la Liga Americana ante los Marineros de Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 10 de octubre del 2025, el pitcher de los Tigres de Detroit Tarik Skubal lanza en la primera entrada del juego 5 de la Serie Divisional de la Liga Americana ante los Marineros de Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson, Archivo) AP

El equipo de Estados Unidos en el torneo de 2023 no incluyó a ningún lanzador que hubiera recibido votos para el Cy Young en 2022. Japón ganó el juego de campeonato 3-2.

Los relevistas estelares Mason Miller de los Padres de San Diego y David Bednar de los Yankees de Nueva York también han sido añadidos al roster de Estados Unidos para este torneo, que se jugará del 5 al 17 de marzo.

Se unen a un cuerpo de lanzadores que incluye a Clay Holmes y Nolan McLean de los Mets de Nueva York, y Joe Ryan de los Mellizos de Minnesota.

Bednar y Williams regresan del roster de Estados Unidos de 2023.

Los jugadores de posición de Estados Unidos incluyen a los receptores Cal Raleigh y Will Smith, los infielders Gunnar Henderson, Brice Turang y Bobby Witt Jr., los jardineros Corbin Carroll, Pete Crow-Armstrong y Aaron Judge, y el bateador designado Kyle Schwarber.

Además, los lanzadores Matthew Boyd de los Cachorros de Chicago y Garrett Whitlock de los Medias Rojas de Boston dijeron que han sido seleccionados para el roster.

En 2023, se requería que cada roster de 30 jugadores incluyera al menos 14 lanzadores, y Estados Unidos llevó 15.

La profundidad del cuerpo de lanzadores es importante debido a las restricciones para los lanzadores. En 2023, un pitcher estaba limitado a 65 lanzamientos en la primera ronda, 80 en los cuartos de final y 95 en la ronda de campeonato, con el derecho a exceder el límite para terminar una aparición en el plato.

Además, se requerían cuatro días de descanso después de 50 lanzamientos y un día después de 30 lanzamientos. No se permitía que nadie lanzara en tres días consecutivos.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

El buque petrolero Skipper, que fue tomado recientemente por el ejército de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, visto mientras navega en dirección suroeste a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del mar Caribe, el viernes 12 de diciembre de 2025. (©2025 Vantor vía AP)
ULTIMA HORA

Trump ordena bloqueo de "buques petroleros sancionados" que se dirijan a Venezuela

Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

Destacados del día

Sacudida en la cúpula cubana: el Consejo de Estado acepta salidas clave del poder político y sindical

Sacudida en la cúpula cubana: el Consejo de Estado "acepta" salidas clave del poder político y sindical

Cuba estrena tasa de cambio flotante: el dólar se fija en 410 CUP y suma una tercera paridad oficial

Cuba estrena tasa de cambio "flotante": el dólar se fija en 410 CUP y suma una tercera paridad oficial

Una mujer en una tienda en Wheeling, Illinois, el 11 de diciembre de 2024. (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo)

TRUMP CONTROLA LA INFLACIÓN: Los precios en EEUU caen al 2,7 % y sorprenden a los mercados

Florida rompe récord histórico: ejecutará al 40 % de todos los condenados a muerte en EE. UU. en 2025

Florida rompe récord histórico: ejecutará al 40 % de todos los condenados a muerte en EE. UU. en 2025

TRUMP VA POR LAS CIUDADANÍAS: La Casa Blanca planea disparar los casos de desnaturalización en EE.UU.

TRUMP VA POR LAS CIUDADANÍAS: La Casa Blanca planea disparar los casos de desnaturalización en EE.UU.

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter