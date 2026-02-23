Skubal hará solo una apertura con Estados Unidos en el Clásico Mundial y volverá con los Tigres

Compartir en:









El abridor de los Tigres de Detroit Tarik Skubal lanza en el encuentro de exhibición ante los Mellizos de Minnesota el lunes 23 de febrero del 2026. (AP Foto/John Raoux) AP

El dos veces ganador del Cy Young de la Liga Americana quiere mantener un régimen regular de entrenamientos de primavera y prepararse para el día inaugural principalmente con los Tigres.

La razón por la que no lo anuncié (antes) fue que quería mantener el impulso en el Clásico Mundial, pero solo voy a hacer una apertura y luego me quedaré para algunos juegos", le explicó Skubal a los reporteros el lunes en Florida. “Aún no he determinado qué juegos voy a ver. Si llegan a la final, creo que voy a intentar presionar para ir solo a mirar y estar con los muchachos. Pero sí, solo voy a hacer una apertura y volver a encarrilarme y regresar aquí”.

Skubal hizo su primera apertura de la Liga de la Toronja el lunes, ponchando a cuatro en dos entradas sin permitir carreras, en las que aceptó dos hits, en la derrota de Detroit por 3-0 ante los Mellizos de Minnesota. Se espera que vuelva a lanzar por los Tigres el domingo contra los Azulejos de Toronto y abrirá un juego con Estados Unidos a finales de la próxima semana durante la fase de grupos del Clásico Mundial en Houston.

Después de eso, el resto de sus salidas esta primavera serán con el uniforme de Detroit, indicó.

“Es como lo mejor de ambos mundos. Esa fue la comunicación que tuve con esos muchachos”, comentó Skubal. “Hay cierto riesgo, obviamente, y estoy tratando de hacer ambas cosas, tratando de lanzar para Estados Unidos, pero también entiendo que necesito estar aquí con estos muchachos y prepararme para la temporada”.

Skubal, quien puede convertirse en agente libre al terminar la campaña, está programado para abrir el juego inaugural de la temporada de Detroit el 26 de marzo en San Diego. El zurdo de 29 años ganó este mes su audiencia de arbitraje salarial con los Tigres y cobrará 32 millones de dólares esta temporada en lugar de la oferta del equipo de 19 millones.

El Clásico Mundial se disputa del 5 al 17 de marzo en Tokio, Houston, San Juan, Puerto Rico, y Miami, donde se jugará la final por segunda vez consecutiva. “El objetivo de que yo participara en el Clásico Mundial era asegurarme de que pudiera mantener una carga de trabajo normal de un régimen de entrenamientos de primavera y poder hacer una apertura por el Team USA”, añadió. “Creo que todo va a seguir igual. No estoy acelerando la preparación antes de lo que necesito. No quiero que esa narrativa esté ahí afuera. Estoy tratando esto como que voy con Estados Unidos, hago una apertura, regreso a Lakeland y me preparo para el día inaugural”. Skubal, dos veces elegido al Juego de Estrellas, ha ganado los últimos dos premios Cy Young de la Liga Americana y los títulos de efectividad. La temporada pasada tuvo marca de 13-6 con una efectividad de 2,21, la mejor de su carrera, en 31 aperturas, con 241 ponches y 33 bases por bolas en 195 entradas y un tercio. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP