Sistema de tormentas trae fuertes lluvias al noroeste de EEUU

Los bomberos rescataron a dos personas que quedaron atrapadas por las aguas crecidas en un campamento en el área de Gold Bar, en el condado de Snohomish, al norte de Seattle, el lunes por la noche, reportó KOMO-TV. Los equipos utilizaron drones y embarcaciones de rescate acuático para alcanzarlos y llevarlos a un lugar seguro, dijeron las autoridades.

La policía de Gold Bar indicó en redes sociales el lunes por la noche que los agentes estaban yendo de puerta en puerta en el vecindario de Moonlight Drive para advertir a los residentes sobre las inundaciones inminentes.

Un deslizamiento de tierra cerró la Interestatal 90 en dirección este durante la noche en North Bend, a unos 50 kilómetros (unas 30 millas) al este de Seattle, según el Departamento de Transporte del Estado de Washington. Los equipos iban a reevaluar la carretera a la luz del día.

El Centro de Predicción del Tiempo del servicio meteorológico pronosticó varios días de lluvias intensas en el oeste de Washington y el noroeste de Oregon, con la corriente en chorro transpacífica trayendo fuertes lluvias a lo largo de la costa y más de 30 centímetros (1 pie) de nieve nueva en las Montañas Rocosas de Wyoming. Hay alertas de inundación vigentes a lo largo de la costa y en las Cascadas hasta mediados de semana.

La oficina del servicio meteorológico en Seattle indicó en redes sociales el martes por la mañana que el río atmosférico se desplazó hacia el sur, pero la precipitación se desplazará nuevamente hacia el norte más tarde en el día, trayendo otra ronda de lluvias intensas y empeorando las inundaciones.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP