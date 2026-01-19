Sismo moderado deja un muerto y decenas de casas dañadas en norte de Pakistán

Compartir en:









En un comunicado, el gobierno regional de Gilgit-Baltistán indicó que el temblor causó daños principalmente en el Valle de Hunza. El sismo, que también se sintió en varios distritos del noroeste, provocó deslizamientos de tierra en Hunza y en pueblos cercanos, bloqueando varias carreteras, se indicó.

De acuerdo con el comunicado, los equipos de rescate aún recopilan información sobre víctimas y daños. El epicentro del terremoto se ubicó en Cachemira administrada por Pakistán, según el Departamento Meteorológico de Pakistán.

Pakistán se encuentra en una zona sísmica activa y es frecuentemente afectado por temblores.

Un sismo de magnitud 7,6 en 2005 causó la muerte de miles de personas en Pakistán y Cachemira, que está dividida entre Pakistán e India y es reclamada por ambos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP