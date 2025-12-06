americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Sismo de magnitud 7,0 sacude zona remota en frontera entre Alaska y Canadá

JUNEAU, Alaska, EE.UU. (AP) — Un fuerte terremoto de magnitud 7,0 sacudió una zona remota cerca de la frontera entre Alaska y el territorio canadiense de Yukón el sábado. No hubo alerta de tsunami, y las autoridades indicaron que de momento no se han reportado daños ni heridos.

El glaciar Hubbard, ubicado cerca de Yakutat, Alaska, se ve el 1 de agosto de 2024. (Foto AP/Mark Thiessen)
El glaciar Hubbard, ubicado cerca de Yakutat, Alaska, se ve el 1 de agosto de 2024. (Foto AP/Mark Thiessen) AP

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) informó que ocurrió a unos 370 kilómetros (230 millas) al noroeste de Juneau, Alaska, y a 250 kilómetros (155 millas) al oeste de Whitehorse, Yukón.

En Whitehorse, la sargento de la Real Policía Montada de Canadá, Calista MacLeod, dijo que la comisaría recibió dos llamadas al 911 sobre el terremoto.

"Definitivamente se sintió", afirmó MacLeod. "Hay mucha gente en las redes sociales, la gente lo sintió".

Alison Bird, sismóloga de Recursos Naturales de Canadá, comentó que la parte de Yukón más afectada por el temblor es montañosa y tiene poca población.

"Principalmente, la gente ha reportado que cosas se cayeron de los estantes y las paredes", expresó Bird. "No parece que hayamos visto nada en términos de daños estructurales".

La comunidad canadiense más cercana al epicentro es Haines Junction, señaló Bird, a unos 130 kilómetros (80 millas) de distancia. La Oficina de Estadísticas de Yukón lista su población para 2022 como 1.018.

El sismo también ocurrió a unos 91 kilómetros (56 millas) de Yakutat, Alaska, donde según el USGS residen 662 habitantes.

El terremoto se produjo a una profundidad de aproximadamente 10 kilómetros (seis millas) y fue seguido por múltiples réplicas más pequeñas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth escucha hablar al presidente Donald Trump en una reunión del gabinete en la Casa Blanca, el martes 2 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Secretario de Defensa de EEUU justifica ataques a embarcaciones de cárteles en foro de seguridad

Operarios y soldados inspeccionan misiles Flamingo, de la empresa ucraniana Fire Point, durante su entrega al ejército, en una ubicación no revelada, el 4 de diciembre de 2025. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza ataque masivo con drones y misiles contra Ucrania durante contactos diplomáticos

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en la Casa Blanca en Washington el 2 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Legisladores escucharán a almirante de la Marina de EEUU sobre ataque a embarcación

Una fila de compradores a la entrada de Macys en Nueva York el 28 de noviembre del 2025. (Angelina Katsanis/AFP)

Macy's registra sorprendente ganancia y ventas más fuertes en tres años

Destacados del día

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth escucha hablar al presidente Donald Trump en una reunión del gabinete en la Casa Blanca, el martes 2 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Secretario de Defensa de EEUU justifica ataques a embarcaciones de cárteles en foro de seguridad

Tragedia en Ciego de Ávila: Joven madre de 22 años y su bebé mueren tras grave denuncia de negligencia médica

Tragedia en Ciego de Ávila: Joven madre de 22 años y su bebé mueren tras grave denuncia de negligencia médica

En la imagen, proporcionada por el departamento de policía del condado de St. Landry, aparece Keith Eli, 24, de Opelousas, uno de los tres reos que escaparon de una prisión del suroeste de Luisiana, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (Departamento de Policía del Condado de St. Landry vía AP)

La policía busca al último de los tres reclusos que escaparon de una cárcel en Luisiana

Jugadores del Inter Miami celebran tras ganar la final de la MLS al superar a los Vancouver Whitecaps el sábado 6 de diciembre del 2025. (AP Foto/Lynne Sladky)

Messi e Inter Miami ganan la final de la MLS al vencer 3-1 a los Whitecaps

Tragedia en Luyanó: Ladrón cae de un balcón mientras huye tras ser sorprendido robando en La Habana
VIDEO

Tragedia en Luyanó: Ladrón cae de un balcón mientras huye tras ser sorprendido robando en La Habana

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter