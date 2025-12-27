Sismo de magnitud 6,6 sacude la costa de Taiwán

Compartir en:









El sismo ocurrió a las 11:05 de la noche, hora local, a 32 kilómetros (20 millas) de la ciudad costera de Yilan. Se sintieron temblores en toda la isla, incluyendo en la capital, Taipéi, donde los edificios se sacudieron.

El epicentro se ubicó a 70 kilómetros (43 millas) de profundidad, y no había informes inmediatos de daños generalizados o víctimas.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP