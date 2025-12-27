americateve

Sismo de magnitud 6,6 sacude la costa de Taiwán

El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que un terremoto de magnitud 6,6 sacudió Taiwán, justo frente a su costa noreste el sábado por la noche.

El sismo ocurrió a las 11:05 de la noche, hora local, a 32 kilómetros (20 millas) de la ciudad costera de Yilan. Se sintieron temblores en toda la isla, incluyendo en la capital, Taipéi, donde los edificios se sacudieron.

El epicentro se ubicó a 70 kilómetros (43 millas) de profundidad, y no había informes inmediatos de daños generalizados o víctimas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Indignación en CUBA: No coman papa ni arroz, la sugerencia en la TV cubana que desató furia y burlas

José Daniel Ferrer logra tener su primer carro a los 55 años tras décadas de represión en Cuba

Luis Alberto García responde a Lis Cuesta y Abel Prieto por la Navidad imperialista en Cuba

Luis Alberto García responde a Lis Cuesta y Abel Prieto por la Navidad "imperialista" en Cuba

El presidente Donald Trump se dirige a la nación desde la Casa Blanca, el miércoles 17 de diciembre de 2025, en Washington. (Doug Mills/The New York Times via AP, Pool)

La Casa Blanca anticipa los mayores reembolsos de impuestos de la historia en 2026 bajo Trump

