Sismo de magnitud 6,6 sacude la costa de Taiwán

El sismo ocurrió a las 11:05 de la noche, hora local, a 32 kilómetros (20 millas) de la ciudad costera de Yilan. Se sintieron temblores en toda la isla, incluyendo en la capital, Taipéi, donde los edificios se sacudieron.
Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que un terremoto de magnitud 6,6 sacudió Taiwán, justo frente a su costa noreste el sábado por la noche.
El sismo ocurrió a las 11:05 de la noche, hora local, a 32 kilómetros (20 millas) de la ciudad costera de Yilan. Se sintieron temblores en toda la isla, incluyendo en la capital, Taipéi, donde los edificios se sacudieron.
El epicentro se ubicó a 70 kilómetros (43 millas) de profundidad, y no había informes inmediatos de daños generalizados o víctimas.
______
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
Suscribite a nuestro Newsletter