Sismo de magnitud 6,2 sacude el oeste de Japón, pero no hay riesgo de tsunami, informan autoridades

TOKIO (AP) — Un terremoto de magnitud 6,2 sacudió el oeste de Japón el martes, pero no había peligro de tsunami, según informaron las autoridades.

El sismo se registró en la prefectura de Shimane, en el noroeste del país, de acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón.

Matsue, la capital de Shimane, y ciudades cercanas, incluidas algunas en la vecina prefectura de Tottori, estuvieron entre las más fuertemente sacudidas.

El epicentro se localizó a una profundidad de unos 10 kilómetros (6 millas), indicó la agencia, añadiendo que no había riesgo de tsunami.

No se reportaron heridos ni daños a causa del terremoto.

La Autoridad de Regulación Nuclear afirmó que no se encontraron anomalías en la planta nucleoeléctrica de Shimane ni en una instalación relacionada en la región.

Japón se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, que es una de las zonas más propensas a terremotos en el mundo. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

