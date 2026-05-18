Sismo de magnitud 5,2 sacude el sur de China y deja 2 muertos

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Otras cuatro personas resultaron heridas, mientras que más de 7.000 residentes fueron evacuados de la ciudad de Liuzhou.

La búsqueda de varios residentes desaparecidos concluyó hacia el mediodía, luego de que la última persona atrapada —un hombre de 91 años— fuera hallada con vida y en buen estado de salud, indicaron autoridades.

Imágenes difundidas por la televisora estatal CCTV mostraron excavadoras que retiraban escombros. Al menos 13 edificios se derrumbaron, mientras que las carreteras que conducen a la zona quedaron bloqueadas debido a deslizamientos de tierra provocados por el sismo, agregó.

Los servicios de tren en los alrededores de Liuzhou fueron cancelados o sufrieron retrasos.

Los terremotos azotan ocasionalmente el sur de China, y los más intensos suelen producirse hacia el oeste montañoso o hacia el este, en dirección a Taiwán. El terremoto reciente más devastador, de magnitud 7,9, ocurrió en 2008 en la provincia suroccidental de Sichuan y dejó más de 87.000 muertos o desaparecidos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP