americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Siria y Arabia Saudí firman acuerdos de inversión para impulsar sus economías

DAMASCO (AP) — Siria y Arabia Saudí firmaron el sábado acuerdos de inversión multimillonarios, incluyendo un importante proyecto de telecomunicaciones, una aerolínea conjunta de bajo costo y un aeropuerto internacional en el norte de Siria.

Funcionarios posan tras la firma del acuerdo entre el Fondo Sirio de Desarrollo y el Comité de Desarrollo de Arabia Saudí, en Damasco, el 7 de febrero del 2026. (AP foto/Ghaith Alsayed)
Funcionarios posan tras la firma del acuerdo entre el Fondo Sirio de Desarrollo y el Comité de Desarrollo de Arabia Saudí, en Damasco, el 7 de febrero del 2026. (AP foto/Ghaith Alsayed) AP

Siria está tratando de resucitar su economía después de una larga guerra que mató a casi medio millón de personas y causó una destrucción generalizada. La mayoría de las sanciones occidentales sobre Siria fueron levantadas después de que un nuevo liderazgo asumiera el poder tras la destitución del expresidente Bashar Assad en diciembre de 2024, abriendo el camino para que las inversiones fluyan hacia el país.

Abdulsalam Haykal, ministro de comunicaciones y tecnología de la información de Siria, declaró que el proyecto de telecomunicaciones de casi 1.000 millones de dólares se llevará a cabo en dos etapas que durarán entre 18 meses y dos años.

"El proyecto contribuye a convertir a Siria en un centro internacional de telecomunicaciones", afirmó, añadiendo que el proyecto SilkLink implicará la instalación de miles de kilómetros de cables para mejorar la conectividad a internet entre Asia y Europa.

El ministro de Inversión de Arabia Saudí, Khalid al-Falih, indicó que el proyecto será liderado por la Compañía de Telecomunicaciones de Arabia Saudí, o Grupo STC.

Al-Falih expresó que el Ministerio de Energía en Siria también firmó un acuerdo de agua con ACWA Power de Arabia Saudí, conocida por gestionar proyectos de generación de energía y plantas de producción de agua desalinizada en el Oriente Medio y más allá.

Además se creará una nueva aerolínea de bajo costo llamada Flynas Syria, dijeron ambas partes. El valor de la inversión no fue revelado.

Arabia Saudí, una importante fuente de apoyo para el nuevo gobierno de Siria liderado por el presidente interino Ahmad al-Sharaa, también lanzará un fondo de inversión para desarrollar el aeropuerto internacional en la ciudad norteña de Alepo que servirá a 12 millones de pasajeros anualmente, según los dos gobiernos.

En julio, Siria y Arabia Saudí anunciaron 47 acuerdos de inversión valorados en más de 6.000 millones de dólares.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Destacados del día

Cuba suspende venta de combustible en pesos: solo gasolina en dólares y con límite por cliente

Cuba suspende venta de combustible en pesos: solo gasolina en dólares y con límite por cliente

Cuba reduce la semana laboral: oficinas del Estado operarán solo de lunes a jueves por crisis energética

Cuba reduce la semana laboral: oficinas del Estado operarán solo de lunes a jueves por crisis energética

Crítica en Cuba: MITRANS declara transporte en modo emergencia y suspende trenes, buses y listas de espera

Crítica en Cuba: MITRANS declara transporte en "modo emergencia" y suspende trenes, buses y listas de espera

Cuba autoriza venta directa de energía renovable a empresas y hogares en medio de crisis eléctrica y apagones masivos

Cuba autoriza venta directa de energía renovable a empresas y hogares en medio de crisis eléctrica y apagones masivos

EEUU intensifica presión militar sobre Cuba: destructor, drones y aviones espía escanean la isla

EEUU intensifica presión militar sobre Cuba: destructor, drones y aviones espía escanean la isla

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter