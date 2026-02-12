americateve

Siria afirma que sus fuerzas tomaron la base de Al Tanf tras entrega de EEUU

DAMASCO, Siria (AP) — Las fuerzas gubernamentales sirias tomaron control de una base militar en el este del país que durante años fue operada por tropas de Estados Unidos como parte de la guerra contra el grupo Estado Islámico, informó el Ministerio de Defensa en un comunicado el jueves.

ARCHIVO - El puesto militar de Al-Tanf, en el sur de Siria, el 22 de octubre de 2018. (Foto AP/Lolita Baldor, archivo)
ARCHIVO - El puesto militar de Al-Tanf, en el sur de Siria, el 22 de octubre de 2018. (Foto AP/Lolita Baldor, archivo) AP

La base de al-Tanf se encuentra en una ubicación estratégica, cerca de las fronteras con Jordania e Irak. En un breve comunicado, el Ministerio de Defensa sirio indicó que la entrega de la base se realizó en coordinación con el ejército de Estados Unidos y que las fuerzas sirias ahora están “asegurando la base y sus perímetros”.

El ejército estadounidense no ha respondido a un correo electrónico de The Associated Press sobre el comunicado sirio.

El Ministerio de Defensa sirio también señaló que las tropas sirias ya están desplegadas en la zona desértica alrededor de la guarnición de al-Tanf, y que en los próximos días se desplegarán guardias fronterizos.

El despliegue de tropas sirias en al-Tanf y en las zonas circundantes se produce luego del acuerdo alcanzado el mes pasado entre el gobierno y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), respaldadas por Estados Unidos y lideradas por kurdos, para integrarse en el ejército.

La guarnición de al-Tanf fue atacada repetidamente en los últimos años con drones por grupos respaldados por Irán, pero esos ataques han disminuido de forma drástica tras la caída del gobierno de Bashar Assad en Siria en diciembre de 2024, cuando grupos insurgentes marcharon hasta su sede de poder en Damasco.

El presidente interino sirio Ahmad al-Sharaa ha estado ampliando su control del país, y el mes pasado las fuerzas gubernamentales capturaron amplias zonas del noreste de Siria tras enfrentamientos mortales con las FDS. Posteriormente se alcanzó un alto el fuego entre ambas partes.

La base de al-Tanf desempeñó un papel importante en la lucha contra el grupo Estado Islámico, que declaró un califato en amplias zonas de Siria e Irak en 2014. El grupo fue derrotado en Irak en 2017 y en Siria dos años después.

En las últimas semanas, el ejército de Estados Unidos comenzó a trasladar a miles de prisioneros del EI desde cárceles administradas por las FDS en el noreste de Siria hacia Irak, donde serán procesados.

La cantidad de tropas de Estados Unidos desplegadas en Siria ha cambiado a lo largo de los años.

La cifra de tropas de Estados Unidos aumentó a más de 2.000 tras el ataque de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, cuando milicianos respaldados por Irán atacaban a tropas e intereses estadounidenses en la región en respuesta al bombardeo israelí de Gaza.

Desde entonces, el contingente se ha reducido de nuevo a alrededor de 900.

———

El periodista de The Associated Press Bassem Mroue contribuyó a este despacho desde Beirut.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

