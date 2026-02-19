SIP expresa preocupación por intervención estatal a empresa editora de dos diarios en Ecuador

Compartir en:









El presidente de la SIP, Pierre Manigault, advirtió en un comunicado difundido en el sitio de la entidad que el control sobre empresas independientes "no puede, en ninguna circunstancia, convertirse en un mecanismo indirecto de censura o presión editorial” y exigió el respeto al debido proceso legal.

Granasa, que publica los diarios Expreso y Extra, ha mantenido una línea editorial crítica al gobierno de Noboa y publicado notas acerca de la presunta corrupción en el sistema estatal de salud, así como la aparente falta de transparencia en millonarias contrataciones en el área eléctrica.

La Superintendencia de Compañías justificó la intervención aduciendo que tiene el objetivo de “supervigilar la marcha económica financiera y propiciar la corrección de irregularidades” con el propósito de “evitar perjuicios a sus socios y/o terceros”.

Los problemas comenzaron por las divergencias en torno a la transferencia accionaria a una de las integrantes de la familia dueña de Granasa por parte de otra compañía, pero el abogado de la empresa editora, Eduardo Carmigniani, aseguró que “no existe una orden judicial firme que anule la transferencia de acciones realizada hace más de seis años”.

Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, dijo en el mismo comunicado que la intervención estatal “representa un acto intimidatorio que puede inhibir el ejercicio del periodismo libre e independiente”.

De su lado, la organización no gubernamental ecuatoriana Fundamedios, que vigila la libertad de expresión en Ecuador, rechazó la intervención a la que calificó como “una acción desproporcionada y de alto riesgo para la independencia editorial”.

FUENTE: AP