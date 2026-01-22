"Sinners" hace historia al romper récord de nominaciones al Oscar

Los votantes de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas colmaron a "Sinners" con más nominaciones de las que jamás habían otorgado antes, rompiendo la marca de 14 nominaciones establecida por "All About Eve" ("La malvada"), "Titanic" y "La La Land". Junto con mejor película, Coogler fue nominado a mejor director y mejor guion, y la estrella de doble función Michael B. Jordan fue recompensado con su primera nominación al Oscar, como mejor actor.
La saga revolucionaria padre-hija de Paul Thomas Anderson, "One Battle After Another" (“Una Batalla Tras Otra”), la favorita previo a las nominaciones, quedó en segundo lugar con 13 menciones. Cuatro de sus actores, Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Benicio del Toro y Sean Penn, fueron nominados, aunque la recién llegada Chase Infiniti quedó fuera de la categoría de mejor actriz. ___
