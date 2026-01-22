"Sinners" hace historia al romper récord de nominaciones al Oscar

Una réplica de una estatuilla de los Premios de la Academia se muestra antes del anuncio de las nominaciones a la 98.ª edición de los Premios Oscar el jueves 22 de enero de 2026, en el Teatro Samuel Goldwyn en Beverly Hills, California.(Foto Jordan Strauss/Invision/AP) AP

Los votantes de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas colmaron a "Sinners" con más nominaciones de las que jamás habían otorgado antes, rompiendo la marca de 14 nominaciones establecida por "All About Eve" ("La malvada"), "Titanic" y "La La Land". Junto con mejor película, Coogler fue nominado a mejor director y mejor guion, y la estrella de doble función Michael B. Jordan fue recompensado con su primera nominación al Oscar, como mejor actor.