"Sinners" hace historia al romper récord de nominaciones al Oscar

La épica vampírica impregnada de blues de Ryan Coogler, "Sinners" ("Pecadores"), lideró todas las películas con 16 nominaciones para la 98a edición de los Premios de la Academia el jueves, estableciendo un récord para la mayor cantidad en la historia de los Oscar.

Una réplica de una estatuilla de los Premios de la Academia se muestra antes del anuncio de las nominaciones a la 98.ª edición de los Premios Oscar el jueves 22 de enero de 2026, en el Teatro Samuel Goldwyn en Beverly Hills, California.(Foto Jordan Strauss/Invision/AP)
Una réplica de una estatuilla de los Premios de la Academia se muestra antes del anuncio de las nominaciones a la 98.ª edición de los Premios Oscar el jueves 22 de enero de 2026, en el Teatro Samuel Goldwyn en Beverly Hills, California.(Foto Jordan Strauss/Invision/AP) AP

Los votantes de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas colmaron a "Sinners" con más nominaciones de las que jamás habían otorgado antes, rompiendo la marca de 14 nominaciones establecida por "All About Eve" ("La malvada"), "Titanic" y "La La Land". Junto con mejor película, Coogler fue nominado a mejor director y mejor guion, y la estrella de doble función Michael B. Jordan fue recompensado con su primera nominación al Oscar, como mejor actor.

La saga revolucionaria padre-hija de Paul Thomas Anderson, "One Battle After Another" (“Una Batalla Tras Otra”), la favorita previo a las nominaciones, quedó en segundo lugar con 13 menciones. Cuatro de sus actores, Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Benicio del Toro y Sean Penn, fueron nominados, aunque la recién llegada Chase Infiniti quedó fuera de la categoría de mejor actriz. ___

Para más cobertura de los Oscar y las nominaciones, visite https://apnews.com/hub/academy-awards.

FUENTE: AP

