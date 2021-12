Singapur vacuna a su población y convive con el COVID-19

El 94% de la población habilitada para recibir la vacuna está inmunizada y un 26% ya recibió incluso la tercera dosis de refuerzo. Si bien la cantidad de infectados está aumentando de nuevo, el 99% de los contagiados no tienen síntomas o son muy leves. Los centros de atención se vieron recargados, pero no desbordados. Y, si bien las muertes aumentaron, siguen siendo bajas, sobre todo personas mayores con otros problemas de salud. La gran mayoría de los fallecidos, por otro lado, no se habían vacunado.