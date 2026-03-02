americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Sindicato de Productores premia a "One Battle After Another"

El drama revolucionario de Paul Thomas Anderson, "One Battle After Another" ("Una batalla tras otra"), se llevó los máximos honores en los 37º Premios del Sindicato de Productores, lo que la encamina a triunfar dentro de dos semanas en los Premios de la Academia.

Esta imagen publicada por Warner Bros. Pictures muestra a Teyana Taylor en una escena de Una batalla tras otra. (Warner Bros. Pictures via AP)
Esta imagen publicada por Warner Bros. Pictures muestra a Teyana Taylor en una escena de "Una batalla tras otra". (Warner Bros. Pictures via AP) AP

Al ganar el premio Daryl F. Zanuck del sindicato a la mejor película la noche del sábado , "One Battle After Another" también ha ganado en el Sindicato de Directores, los Globos de Oro y los BAFTA. Pero el domingo por la noche en los Premios del Sindicato de Actores fue superada por "Sinners" ("Pecadores") en una sorpresa que promete un final cardiaco para los Oscar.

Los Premios del Sindicato de Productores y los Premios de la Academia tienen una larga historia de correlación. Desde 2009, ambos grupos han utilizado una votación preferencial para elegir a un ganador entre 10 nominados. Durante cinco años consecutivos, el ganador del PGA ha coincidido con el ganador del Óscar a mejor película. En los últimos 10 años, solo han divergido dos veces.

Al aceptar el premio, Anderson aludió a la reciente venta de Warner Bros. Discovery a Paramount Skydance, mientras agradecía a los jefes de cine de Warner Bros., Michael De Luca y Pam Abdy.

“Que ondeen por mucho tiempo, sea cual sea el futuro”, dijo Anderson. “Es una batalla tras otra”.

Los Premios del Sindicato de Productores se celebraron en el Ray Dolby Ballroom de Hollywood. El grupo también nombró a “KPop Demon Hunters” como mejor película animada, “My Mom Jayne: A Film by Mariska Hargitay” como mejor documental, “The Pitt” como mejor serie dramática y “The Studio” como mejor serie de comedia.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

Destacados del día

Trump confirma que EE.UU. hundió nueve barcos iraníes y destruyó su cuartel naval en el Golfo

Trump confirma que EE.UU. hundió nueve barcos iraníes y destruyó su cuartel naval en el Golfo

Tres muertos y 18 heridos en tiroteo en Texas que el FBI investiga como posible acto terrorista

Tres muertos y 18 heridos en tiroteo en Texas que el FBI investiga como posible acto terrorista

María Corina Machado afirma que regresará a Venezuela en pocas semanas

María Corina Machado afirma que regresará a Venezuela "en pocas semanas"

Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

CAE LA CÚPULA MILITAR IRANÍ: abatieron al ministro de Defensa de Irán y al jefe de la Guardia Revolucionaria

CAE LA CÚPULA MILITAR IRANÍ: abatieron al ministro de Defensa de Irán y al jefe de la Guardia Revolucionaria

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter