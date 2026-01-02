americateve

Sin Wembanyama Spurs vencen 123-113 a Pacers en caída libre

INDIANÁPOLIS (AP) — De’Aaron Fox anotó 24 puntos y los Spurs de San Antonio ganaron su primer encuentro desde que Victor Wembanyama se lastimó la rodilla izquierda, al doblegar el viernes 123-113 a los Pacers de Indiana, quienes sufrieron su undécima derrota en fila.

Wembanyama sufrió una hiperextensión de la rodilla el miércoles por la noche, durante una victoria en casa sobre Nueva York. Una resonancia magnética mostró que no había daño en los ligamentos pero el pívot francés se quedó en San Antonio para rehabilitar la lesión.

El entrenador de los Spurs, Mitch Johnson, dijo que la condición de Wembanyama se revisará día a día, pero no descartó la posibilidad de que pudiera jugar contra Portland el sábado por la noche en San Antonio. Los Spurs tienen un récord de 10-3 cuando Wembanyama no juega.

Dylan Harper sumó 22 puntos por los Spurs, y Stephon Castle terminó con 19.

Pascal Siakam lideró a Indiana con 23 puntos y diez rebotes. Andrew Nembhard anotó 19 unidades, y Micah Potter agregó 16 en su primer duelo como titular en cinco partidos con los Pacers.

Los Pacers lanzaron con un 51% de efectividad mientras que los Spurs lograron un 44% en general. San Antonio convirtió 22 de 28 tiros libres, mientras que Indiana embocó 13 de 15.

