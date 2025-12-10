Sin discriminación positiva, universidades de élite priorizan diversidad económica en admisiones

Las medidas de acción afirmativa o discriminación positiva aspiran a igualar las oportunidades de los alumnos teniendo en cuenta factores como su raza, género, orientación sexual, edad o religión.

Los campus más destacados de Estados Unidos siguen estando llenos de riqueza, pero algunas universidades han acelerado sus esfuerzos para llegar a una porción más amplia del país, reclutando más en áreas urbanas y rurales y ofreciendo matrícula gratuita para estudiantes cuyas familias no están entre las de mayores ingresos.

La estrategia podría generar fricciones con el gobierno federal. El gobierno de Donald Trump, que ha retirado fondos de universidades de élite por una serie de quejas, ha sugerido que es ilegal dirigirse a estudiantes más necesitados. Los líderes universitarios creen que están en terreno legal sólido.

En la Universidad de Princeton, la clase de primer año de este año tiene más estudiantes de bajos ingresos que nunca. Uno de cada cuatro es elegible para las becas federales Pell, que son becas reservadas para estudiantes con la mayor necesidad financiera. Eso es un salto desde hace dos décadas, cuando menos de uno de cada diez podían optar a ellas.

"El único modo de aumentar la diversidad socioeconómica es ser deliberado al respecto", afirmó el presidente de Princeton, Christopher Eisgruber, en un comunicado. "La diversidad socioeconómica aumentará si y sólo si los presidentes de las universidades lo hacen una prioridad".

El año pasado, Princeton estableció metas agresivas para reclutar más estudiantes de bajos ingresos tras la prohibición de la Corte Suprema sobre la acción afirmativa en la educación superior. Los funcionarios escribieron en un reporte del campus que sin la capacidad de considerar la raza, enfocarse en la diversidad económica ofrece "la mayor oportunidad de la universidad para atraer talento diverso".

Las universidades más selectivas del país todavía matriculan grandes proporciones de estudiantes de las familias del 1% más rico de Estados Unidos. Muchos de esos campus han intentado durante años deshacerse de las reputaciones de elitismo, con apenas cambios graduales en la matrícula.

Las universidades baten récords de matrícula de estudiantes de bajos ingresos

Sólo una pequeña fracción de las universidades del país ha revelado públicamente sus matrículas de bajos ingresos este año, y los datos nacionales no serán publicados por el gobierno federal hasta el próximo año. Pero los primeros números muestran una tendencia.

En 17 universidades muy selectivas que han publicado nuevos datos, casi todas vieron aumentos en los estudiantes elegibles para Pell entre 2023 y este año, según un análisis de Associated Press. La mayoría vio aumentos en años consecutivos, y ninguna vio una disminución significativa en el agregado durante los dos años.

Yale, Duke, Johns Hopkins y el Instituto de Tecnología de Massachusetts han establecido récords de matrícula para estudiantes que podían optar a becas Pell en los últimos dos años.

Parte del aumento se debe a una expansión federal que hizo que más estudiantes fueran elegibles para las becas Pell el año pasado. Pero los líderes del campus también creen que los aumentos reflejan sus propios esfuerzos.

Las cifras en la clase de primer año del MIT han aumentado un 43% en los últimos dos años, y los estudiantes de bajos ingresos representan más de una cuarta parte de la clase de este año. Los funcionarios del MIT citaron su política de proporcionar matrícula gratuita para familias que ganan menos de 200.000 dólares al año.

"El MIT siempre ha sido un motor de oportunidades para estudiantes de bajos ingresos, y estamos dedicados a asegurar que podamos hacer que una educación en el MIT sea accesible para estudiantes de todos los ámbitos de la vida", dijo Stu Schmill, decano de admisiones del MIT, en un comunicado.

A nivel nacional, aproximadamente un tercio de los estudiantes de pregrado han recibido becas Pell en los últimos años.

Hace dos años, el Amherst College en Massachusetts hizo que la matrícula fuera gratuita para los estudiantes en el 80% inferior de los ingresos en Estados Unidos. También comenzó a cubrir comidas y alojamiento para aquellos por debajo del ingreso medio, y dejó de priorizar a los hijos de exalumnos y donantes en las decisiones de admisión. Desde entonces, la matrícula de bajos ingresos ha aumentado constantemente, alcanzando uno de cada cuatro nuevos estudiantes este año.

Al mismo tiempo, la oficina de admisiones ha intensificado el reclutamiento en partes del país que han sido pasadas por alto, desde grandes ciudades hasta pequeños pueblos.

"Cuando salimos y hablamos con los estudiantes, no es en los códigos postales más elegantes", dijo Matthew McGann, decano de admisiones. "Es en lugares donde sabemos que hay mucho talento pero no muchas oportunidades".

La diversidad racial no necesariamente sigue a la diversidad económica

En muchos campus, los funcionarios esperaban que el enfoque en la diversidad económica preservara la diversidad racial: los estadounidenses negros, hispanos e indígenas tienen las tasas de pobreza más altas del país. Pero incluso cuando los números de bajos ingresos aumentan, muchos campus de élite han visto disminuir la diversidad racial.

Sin el énfasis en los ingresos, esas disminuciones podrían haber sido aún más pronunciadas, dijo Richard Kahlenberg, investigador del Instituto de Políticas Progresistas que aboga por la acción afirmativa basada en la clase. Describió las últimas cifras de Pell como "un paso significativo en la dirección correcta".

"La diversidad económica es importante por sí misma", dijo. "Es importante que la clase dirigente de Estados Unidos, que desproporcionadamente proviene de universidades selectivas, incluya a personas que han enfrentado dificultades económicas en la vida".

El Swarthmore College registró la subida más fuerte en la matrícula de alumnos Pell, pasando del 17% al 30% el año pasado.

Mientras muchos campus retrasaban las decisiones de becas hasta que el gobierno resolviera problemas con un nuevo formulario de ayuda financiera, Swarthmore utilizó otros datos para determinar la necesidad financiera de los solicitantes. Eso permitió a Swarthmore ofrecer becas a los estudiantes mientras aún esperaban decisiones de otras escuelas.

Más estudiantes financieramente desfavorecidos terminaron matriculándose en Swarthmore de lo que los funcionarios esperaban. Los líderes universitarios también atribuyen su trabajo para reducir los costos del campus: la lavandería es gratuita y los estudiantes reciben créditos anuales para libros de texto, por ejemplo.

Sin embargo, Swarthmore vio caer su matrícula de estudiantes negros al 5% de su clase de primer año este año, desde el 8% del año anterior.

"En un entorno neutral en cuanto a raza, es probable que esos números caigan", dijo Jim Bock, el decano de admisiones, en un comunicado. "No todos los estudiantes minoritarios son de bajos ingresos, y no todos los estudiantes de la mayoría tienen medios financieros significativos".

La estrategia corre el riesgo de un escrutinio federal

En memorandos legales, la Casa Blanca ha alegado que priorizar a los estudiantes en función de los ingresos o la geografía equivale a un criterio "racial indirecto" en violación de la decisión de la Corte Suprema de 2023 contra la acción afirmativa.

En una carta de junio, los funcionarios de Trump acusaron a la Universidad de California-Los Ángeles de "admisiones basadas en la raza en todo menos en el nombre". La misiva criticó a UCLA por considerar factores como los ingresos familiares de los solicitantes, el código postal y el perfil de la escuela secundaria.

Las universidades a menudo sopesan ese tipo de información en las decisiones de admisión. Sin embargo, el gobierno de Trump ha declarado que la decisión de la Corte Suprema prohíbe una amplia gama de prácticas educativas aceptadas desde hace mucho tiempo, incluidas las becas dirigidas a estudiantes en áreas desfavorecidas.

Ya hay indicios de un impacto.

A principios de este año, el College Board, la organización sin fines de lucro que supervisa el SAT, suspendió repentinamente una oferta que proporcionaba a las oficinas de admisiones una gran cantidad de información sobre los solicitantes, incluidos los datos de ingresos de sus vecindarios.

Kahlenberg y otros lo ven como una concesión ante la presión del gobierno. El College Board ofreció poca explicación, citando cambios en la política federal y estatal sobre el uso de información demográfica en las admisiones.

La cobertura educativa de Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. AP es el único responsable de todo el contenido. Encuentre los estándares de AP para trabajar con filantropías, una lista de patrocinadores y áreas de cobertura financiadas en AP.org.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

