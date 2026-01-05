americateve

Simons anota 27 puntos, Pritchard suma 21 y Celtics vencen a Bulls 115-101

BOSTON (AP) —

Jaylen Brown (7), de los Celtics de Boston, busca disparar frente a Matas Buzelis (14), de los Bulls de Chicago, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 5 de enero de 2026, en Boston. (AP Foto/Charles Krupa)
Jaylen Brown (7), de los Celtics de Boston, busca disparar frente a Matas Buzelis (14), de los Bulls de Chicago, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 5 de enero de 2026, en Boston. (AP Foto/Charles Krupa) AP

Anfernee Simons anotó 27 puntos, Payton Pritchard sumó 21 y los Celtics de Boston limitaron a los Bulls de Chicago en 33 unidades en la primera mitad de una victoria por 115-101 el lunes por la noche.

Neemias Queta añadió 13 tantos y 13 rebotes para Boston, que ganó su cuarto partido consecutivo y el octavo en nueve encuentros.

Jaylen Brown se quedó en 14 puntos al acertar seis de 24 tiros, un partido después de igualar su récord personal con 50 unidades en una victoria ante los Clippers de Los Ángeles el sábado.

Matas Buzelis anotó 26 para liderar a los Bulls, quienes casi no alcanzaron los 100 puntos en su segunda derrota consecutiva tras caer en casa contra Charlotte el sábado.

Los Celtics lideraban por 21 al descanso y no fueron amenazados por los Bulls, que tuvieron una mala noche de tiros, hasta una modesta carga en los últimos cinco minutos. Chicago estaba sin su máximo anotador, Josh Giddey (isquiotibiales).

Los Bulls redujeron la diferencia a 106-96 con un triple de Nikola Vucevic con 3:34 por jugar. Chicago no alcanzó la marca de los 100 puntos hasta poco más de un minuto antes del final.

Boston lideraba por 17 al final del primer cuarto y, a pesar de lanzar solo un 32.7% al final del segundo período, amplió su ventaja a 49-27 con un tiro corto de Brown en la pintura.

Pritchard encestó un triple en retirada al sonar la bocina, dejando el marcador en 54-33 al descanso.

Los Bulls amenazaban con un récord de equipo de menos puntos en una mitad (23, establecido contra Miami el 10 de abril de 1999) antes de que Jevon Carter encestara un par de triples tardíos. Chicago falló 20 de sus primeros 23 intentos desde más allá del arco. Boston no estuvo mucho mejor, acertando solo cinco de sus primeros 19.

Fue la menor cantidad de puntos permitidos por los Celtics en una primera mitad esta temporada.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

