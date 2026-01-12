americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Simeone se disculpa con Vinícius y el presidente del Real Madrid tras tenso choque en la Supercopa

MADRID (AP) — El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, se disculpó el lunes con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y con el delantero Vinícius Júnior después de discutir con el jugador durante un partido de la Supercopa de España.

Vinícius Júnior (tercero desde la derecha), del Real Madrid, recibe una tarjeta amarilla durante el partido de fútbol de la semifinal de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid en el estadio King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita, el jueves 8 de enero de 2026. (AP Photo/Altaf Qadri)
Vinícius Júnior (tercero desde la derecha), del Real Madrid, recibe una tarjeta amarilla durante el partido de fútbol de la semifinal de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid en el estadio King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita, el jueves 8 de enero de 2026. (AP Photo/Altaf Qadri) AP

Simeone y Vinícius se provocaron mutuamente durante la victoria del Madrid por 2-1 sobre el Atlético en las semifinales de la Supercopa en Arabia Saudita el jueves.

Se vio al entrenador diciéndole a Vinícius que Pérez lo iba a echar del club, en una aparente referencia a las recientes disputas del jugador con los oponentes e incluso con el entrenador del Madrid, Xabi Alonso.

“En primer lugar, me gustaría disculparme con Florentino y con Vinícius por lo que sucedió. No fue agradable para mí ponerme en esa posición y admito que no fue correcto”, señaló Simeone.

El Atlético visita al Deportivo La Coruña en los octavos de final de la Copa del Rey el martes.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker)

Protestas contra ICE en EEUU tras tiroteos en Minneapolis y Portland, Oregón

El presidente de EEUU, Donald Trump, responde a preguntas de los medios de comunicación durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 9 de enero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump promete a empresas petroleras "completa seguridad" si invierten en Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una conferencia de prensa el jueves 8 de enero de 2026 en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Jueza de EEUU prevé bloquear intento de cerrar programa de reunificación familiar

Destacados del día

Díaz-Canel niega contactos con EEUU tras declaraciones de Trump: No existen conversaciones

Díaz-Canel niega contactos con EEUU tras declaraciones de Trump: "No existen conversaciones"

Choque en vivo en Univision: Lili Estefan y Fernando Carrillo se enfrentan por defender al chavismo

Choque en vivo en Univision: Lili Estefan y Fernando Carrillo se enfrentan por defender al chavismo

Funcionaria del régimen cubano dice que millones darían su vida para defender al poder en La Habana tras ultimátum de Trump

Funcionaria del régimen cubano dice que "millones darían su vida" para defender al poder en La Habana tras ultimátum de Trump

Trump lanza advertencia directa a Cuba: No habrá más petróleo ni dinero... ¡Cero! Hagan un trato antes de que sea demasiado tarde

Trump lanza advertencia directa a Cuba: "No habrá más petróleo ni dinero... ¡Cero! Hagan un trato antes de que sea demasiado tarde"

Trump respalda en redes idea de que Marco Rubio sea presidente de Cuba

Trump respalda en redes idea de que Marco Rubio sea "presidente de Cuba"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter