Simeone se disculpa con Vinícius y el presidente del Real Madrid tras tenso choque en la Supercopa

Vinícius Júnior (tercero desde la derecha), del Real Madrid, recibe una tarjeta amarilla durante el partido de fútbol de la semifinal de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid en el estadio King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita, el jueves 8 de enero de 2026. (AP Photo/Altaf Qadri) AP

Simeone y Vinícius se provocaron mutuamente durante la victoria del Madrid por 2-1 sobre el Atlético en las semifinales de la Supercopa en Arabia Saudita el jueves.

Se vio al entrenador diciéndole a Vinícius que Pérez lo iba a echar del club, en una aparente referencia a las recientes disputas del jugador con los oponentes e incluso con el entrenador del Madrid, Xabi Alonso.

“En primer lugar, me gustaría disculparme con Florentino y con Vinícius por lo que sucedió. No fue agradable para mí ponerme en esa posición y admito que no fue correcto”, señaló Simeone.

El Atlético visita al Deportivo La Coruña en los octavos de final de la Copa del Rey el martes.

