Una actriz chilena afirma que tuvo una relación amorosa con Silvio Rodríguez cuando tenía 15 años y él más de 40

La actriz dijo que le dio su teléfono a Rodríguez y que este la llamó al otro día. "Comimos juntos, tuvimos algún encuentro romántico por ahí, cosa que a mi familia no le gustó nada", relató.

"Él no fue un abusador, todo lo contrario. Me hacía conciertos privados que eran una maravilla, era una persona muy delicada, con mucha sabiduría en algunos aspectos", afirmó cuando los conductores del programa se mostraron alarmados porque, según la versión de Achterberg, era menor de edad cuando tuvo esos encuentros amorosos con Rodríguez, por lo que serían ilegales.

La actriz dijo que mintió a Rodríguez sobre su verdadera edad y que el compositor recogió la historia que supuestamente vivieron en la canción "Quien fuera", específicamente en la parte donde dice "corazón que se esconde".

"No fue una cosa violenta para mí, no fui traumatizada para nada. Lo que pasa es que me enamoré hasta las patas", dijo.

En otro programa de la televisión chilena, Mentiras verdaderas, la actriz aseguró que "se formó una amistad" con la que mantuvieron contacto "por cartas y teléfono a través de los años".

Achterberg dijo que, tras alcanzar la mayoría de edad, decidió congelar sus estudios de teatro e irse a vivir a Cuba para estar con Silvio Rodríguez, reseñó la edición digital de TiempoX: "Fue un amor real, pero con harto sufrimiento, porque él igual tenía otra mujer allá", afirmó.

"Yo creo que él muy mayor puede haber sido, pero Silvio Rodríguez tiene algo de niño adentro, tiene una cosa así como de libertad para un niño, como dice la canción. Es una persona muy sensible, que no ha perdido su sensibilidad a través de los años", comentó acerca de su diferencia de edad con el cantante.

La actriz mencionó que la relación se terminó, debido a que a él no le gustaba que ella actuara: "A él le cargaba, no quería que yo fuera actriz. Y yo creo que él tenía toda la razón porque, a lo mejor, él tenía una madurez para saber que no iba a ser lo que me iba a ayudar a mí como persona", justificó.

Fuente: diariodecuba.com