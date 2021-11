Silvio Rodríguez dice que 'Patria y Vida es un hermoso lema', pero se lo atribuye a Fidel Castro

"Por otra parte, hay un video de Fidel, hablando en una escuela, donde al final dice el lema de 'Patria y Vida', inspirado en una niña presente. Búsquelo, está en internet. Alfredo Guevara lo utilizó hace años, en la clausura de un festival de cine de La Habana. 'Patria y Vida' es un hermoso lema, no tengo reparo en repetirlo, aunque me es imprescindible decir primero 'abajo el bloqueo'. Y sobre esas canciones que menciona, me han hablado de ellas, aunque no las he escuchado. Por formación soy más afín a otro tipo de música", agregó.