El régimen cubano obliga al opositor Silverio Portal a ingresar nuevamente a prisión

“En estos momentos me encuentro delante de la prisión 1580, en la que voy a ingresar después de haber sido condenado por la Seguridad del Estado a cuatro años de privación de libertad. Estaba con licencia extrapenal por haber sufrido una isquemia y un infarto cerebral. No me siento bien todavía y temo por mi salud y mi integridad física en prisión”, dijo el opositor cubano poco antes de entrar a prisión.