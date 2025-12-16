americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Silver: NBA toma en serio el escándalo de apuestas y contemplaría relajar medidas sobre Heat

LAS VEGAS (AP) — El comisionado Adam Silver consideró fundamental que la NBA sea percibida como una organización con integridad, y añadió que los escándalos de apuestas que llevaron a los arrestos del base de Miami Terry Rozier, el entrenador de Portland Chauncey Billups y otras personas relacionadas con el deporte se están tomando con la máxima seriedad.

Terry Rozier del Heat de Miami saliendo de la corte federal de Brookyln donde se declaró no culpable de los cargos de ayudar a apostadores a realizar apuestas sobre su desempeño el lunes 8 de diciembre de 2025. (AP Foto/Yuki Iwamura)
Terry Rozier del Heat de Miami saliendo de la corte federal de Brookyln donde se declaró no culpable de los cargos de ayudar a apostadores a realizar apuestas sobre su desempeño el lunes 8 de diciembre de 2025. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

Los comentarios emitidos el martes por Silver en una conferencia de prensa poco antes del inicio de la final de la Copa NBA fueron sus primeros desde que Rozier, Billups y otras personas fueron detenidos en octubre. El comisionado habló en Las Vegas, un centro de apuestas que la liga ha utilizado para eventos importantes como la final de la Copa y la Liga de Verano durante algún tiempo.

“Creo que a los aficionados les importa mucho esto", expresó Silver. “Es difícil hacer juicios, ya sea anecdóticamente sobre lo que dicen algunos aficionados o lo que incluso está en las redes sociales. A los aficionados definitivamente les importa. Y hablo en serio cuando digo que, si este deporte no se percibe como honesto y la competencia no se considera de alto nivel e integridad, con el tiempo perderemos nuestra base de aficionados. No tengo ninguna duda al respecto. Y por eso, lo tomo increíblemente en serio”.

La NBA no está segura de cuánto tiempo tardarán las investigaciones y los procesos legales relacionados con los cargos de apuestas que enfrentan Rozier, Billups —miembro del Salón de la Fama del Baloncesto— y otros, dijo Silver.

Pero la liga considerará la posibilidad de ofrecer a Miami algún tipo de “alivio satisfactorio” porque Rozier actualmente no puede jugar, añadió Silver, aunque no llegó a decir que tal medida sería posible.

“Ésta es una situación sin precedentes”, manifestó Silver.

Es un problema de múltiples aristas para la liga y el Heat, dado que el salario de 26,6 millones de Rozier ocupa alrededor del 17% del espacio del equipo en materias de tope salarial. El Heat aún le debe a Charlotte una selección de primera ronda en 2027 o 2028 para cumplir con los términos del intercambio que llevó a Rozier a Miami.

No está claro quién sabía que Rozier estaba bajo investigación federal cuando el Heat pactó el canje con los Hornets.

A principios de este mes, Rozier se declaró inocente de los cargos de complot para cometer fraude electrónico y lavado de dinero derivados de acusaciones de que ayudó a algunos amigos a ganar apuestas que giraban en torno a su rendimiento estadístico en un partido jugado en marzo de 2023, cuando estaba con Charlotte.

Rozier está libre bajo una fianza de $tres millones, no se espera que regrese a la corte sino hasta marzo, y permanece bajo licencia sin sueldo en el Heat.

Billups también se declaró inocente el mes pasado de cargos relacionados con un esquema separado para arreglar partidas de póker de alto riesgo respaldadas por la mafia. Rozier, Billups y el exbase de la NBA Damon Jones estaban entre más de 30 personas, incluidas varias figuras de la mafia, arrestadas en octubre como parte de una amplia operación federal contra operaciones de apuestas ilegales vinculadas a deportes profesionales.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque petrolero Skipper, que fue tomado recientemente por el ejército de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, visto mientras navega en dirección suroeste a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del mar Caribe, el viernes 12 de diciembre de 2025. (©2025 Vantor vía AP)
ULTIMA HORA

Trump ordena bloqueo de "buques petroleros sancionados" que se dirijan a Venezuela

Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

El presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 15 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump demanda a la BBC por $10.000 millones por edición de su discurso del 6 de enero

Destacados del día

Chocolate MC rechaza acuerdo de 12 años y se arriesga a una condena mucho peor en Miami

Chocolate MC rechaza acuerdo de 12 años y se arriesga a una condena mucho peor en Miami

PCC ADMITE EL COLAPSO ECONÓMICO TOTAL DE CUBA: PIB cae 4% y la inflación se dispara sin control

PCC ADMITE EL COLAPSO ECONÓMICO TOTAL DE CUBA: PIB cae 4% y la inflación se dispara sin control

ALERTA A CONDUCTORES: Florida endurece multas por matrículas con marcos que oculten información

ALERTA A CONDUCTORES: Florida endurece multas por matrículas con marcos que oculten información

Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

Los daños materiales son considerables: investigan accidente de ómnibus que chocó contra una casa en La Habana

"Los daños materiales son considerables": investigan accidente de ómnibus que chocó contra una casa en La Habana

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter