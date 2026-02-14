americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Sigue semana caótica de Marsella tras conceder un penal en el descuento ante Estrasburgo

PARÍS (AP) — La semana caótica del Marsella continuó con un gol del empate en el tiempo añadido del sábado 2-2 en casa contra el Estrasburgo.

El arquero argentino Gerónimo Rulli, del Marsella, no logra atajar un penal pateado por el argentino Joaquín Panichelli (9), del Estrasburgo, durante el partido de fútbol de la Ligue 1 francesa entre el Marsella y el Estrasburgo en Marsella, Francia, el sábado 14 de febrero de 2026. (AP Photo/Philippe Magoni)
El arquero argentino Gerónimo Rulli, del Marsella, no logra atajar un penal pateado por el argentino Joaquín Panichelli (9), del Estrasburgo, durante el partido de fútbol de la Ligue 1 francesa entre el Marsella y el Estrasburgo en Marsella, Francia, el sábado 14 de febrero de 2026. (AP Photo/Philippe Magoni) AP

Marsella navegaba con tranquilidad con el 2-0 después de que Amine Gouiri creara un gol y marcara el otro. Pero la endeble defensa se vino abajo y el delantero argentino Joaquin Panichelli rescató un punto con un penalti en el minuto 97.

“Una vez más lo echamos todo a perder al final. Cuando las cosas pasan una docena de veces, no son las decisiones (tácticas) del entrenador, somos nosotros en el campo”, señaló Gouiri.

Los jugadores de Marsella estaban conmocionados por la salida de Roberto De Zerbi el miércoles, apenas unos días después de una humillante derrota 5-0 en el campo del PSG.

El ambiente era tenso en el Stade Vélodrome.

Las dos gradas detrás de la portería estaban vacías salvo por pancartas airadas; una instaba en términos tajantes al propietario estadounidense Frank McCourt y al presidente Pablo Longoria a marcharse.

Marsella, nueve veces campeón de Francia, no ha ganado un trofeo desde la ya desaparecida Copa de la Liga en 2012.

Los aficionados que sí acudieron el sábado abuchearon a los jugadores cuando saltaron al campo.

Gouiri asistió a Mason Greenwood para el 14º gol de la temporada del máximo artillero de la liga en el minuto 14. Controló con limpieza el balón cerca del área con el exterior del pie y metió un pase a la espalda de la defensa para que Greenwood picara la pelota hacia adentro.

Gouiri volvió a mostrar una gran técnica para colocar con efecto el segundo gol de Marsella en el 47, tras aprovechar un despeje fallido del portero Mike Penders, que intentó sacar el balón con un pase en lugar de enviarlo a saque de banda.

Sebastian Nanasi recortó distancias en el 74 y el defensor de Marseille Emerson Palmieri cometió torpemente un penalti.

En el otro partido del sábado, Lille recibió a Brest.

El campeón defensor PSG perdió 3-1 en Rennes para sufrir su tercera derrota de la campaña, una más que en toda la temporada pasada.

Más tarde, Lens necesita ganar en la cancha del Paris FC para recuperar el liderato de Paris Saint-Germain, que perdió el viernes.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

EEUU sanciona a El Necio por acoso contra diplomáticos y restringe su visado

EEUU sanciona a "El Necio" por acoso contra diplomáticos y restringe su visado

Robo en casa del exespía René González en La Habana: paredes con excremento y mensaje amenazante

Robo en casa del exespía René González en La Habana: paredes con excremento y mensaje amenazante

Incendio en refinería Ñico López genera alarma en La Habana y revive temores energéticos

Incendio en refinería Ñico López genera alarma en La Habana y revive temores energéticos

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: APAGONES, CALLES VACÍAS Y VUELOS CANCELADOS | TURISTAS DEJANDO CUBA DE FORMA MASIVA

Embajada de EEUU en La Habana reduce atención presencial por crisis energética en Cuba

Embajada de EEUU en La Habana reduce atención presencial por crisis energética en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter