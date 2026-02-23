Siete personas son asesinadas en un ataque en la costa central de Ecuador

Compartir en:









Un informe preliminar de la policía señaló que el ataque a balazos se produjo durante la madrugada en un sitio denominado Camarones, cuando un grupo de personas armadas irrumpió en una hacienda y abrió fuego contra las víctimas.

La policía no ha dado a conocer las posibles causas del ataque ni la identidad de los fallecidos en ese sector, ubicado a 195 kilómetros al suroeste de la capital.

Manabí es una de las provincias más violentas de Ecuador y, junto a otras del perfil costero, es escenario de un aumento de la violencia desde inicios de 2021 por disputas entre grupos vinculados a cárteles de México y Colombia por las rutas de trasiego y distribución de drogas, de acuerdo con las autoridades.

Para hacer frente a esa situación el presidente Daniel Noboa ha dispuesto un estado de excepción desde enero de este año en siete provincias, lo que permite una acción coordinada de policías y militares.

La matanza de esta madrugada se registra días después de que la policía encontró ocho cabezas humanas en la provincia de Guayas, también costera. A inicios de año un hallazgo similar sorprendió en una playa turística de Puerto López, en Manabí.

El año pasado la violencia del crimen organizado dejó 9.216 asesinados y Ecuador rompió el récord de muertes violentas. La mayor parte se produjeron en las provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas.

FUENTE: AP