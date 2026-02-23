americateve

Siete personas son asesinadas en un ataque en la costa central de Ecuador

QUITO (AP) — Al menos siete personas fueron asesinadas el lunes en una hacienda del sector rural de la provincia de Manabí, en la costa central de Ecuador, que enfrenta una incontenible ola de violencia criminal.

Un informe preliminar de la policía señaló que el ataque a balazos se produjo durante la madrugada en un sitio denominado Camarones, cuando un grupo de personas armadas irrumpió en una hacienda y abrió fuego contra las víctimas.

La policía no ha dado a conocer las posibles causas del ataque ni la identidad de los fallecidos en ese sector, ubicado a 195 kilómetros al suroeste de la capital.

Manabí es una de las provincias más violentas de Ecuador y, junto a otras del perfil costero, es escenario de un aumento de la violencia desde inicios de 2021 por disputas entre grupos vinculados a cárteles de México y Colombia por las rutas de trasiego y distribución de drogas, de acuerdo con las autoridades.

Para hacer frente a esa situación el presidente Daniel Noboa ha dispuesto un estado de excepción desde enero de este año en siete provincias, lo que permite una acción coordinada de policías y militares.

La matanza de esta madrugada se registra días después de que la policía encontró ocho cabezas humanas en la provincia de Guayas, también costera. A inicios de año un hallazgo similar sorprendió en una playa turística de Puerto López, en Manabí.

El año pasado la violencia del crimen organizado dejó 9.216 asesinados y Ecuador rompió el récord de muertes violentas. La mayor parte se produjeron en las provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas.

FUENTE: AP

