Si Woo Kim se aferra al liderato en Byron Nelson; Scheffler y Clark acechan

El surcoreano Si Woo Kim observa su bola en el tee del hoyo 11 durante la primera ronda del torneo Byron Nelson el Texas el jueves 21 de mayo del 2026. (AP Foto/LM Otero) AP

El surcoreano de 30 años aun así logró mantener una ligera ventaja sobre un par de campeones de majors, incluido el favorito local y campeón defensor Scottie Scheffler, de cara a la ronda final.

Kim firmó una tarjeta de 68, tres bajo par, el sábado para tomar una ventaja de dos golpes sobre Scheffler, número uno del mundo, y Wyndham Clark, campeón del U.S. Open 2023, ambos con rondas de 65.

“Es divertido estar en la pelea”, exclamó Clark, ganador en tres ocasiones en el circuito y que busca su primera victoria desde Pebble Beach en 2024. “Ya sea que tengas que tirar 8 bajo par para ganar o 1 bajo par para ganar, es divertido porque igual sientes la misma presión”.

Sungjae Im, compatriota de Kim, siguió su 61 de la segunda ronda con un 67 y quedó otros dos golpes atrás, junto con Stephan Jaeger y Tom Hoge.

El viernes, Kim, que se encuentra en el 24mo puesto del mundo, estaba en posición de conseguir un 59 en la segunda ronda, pero un bogey en el 18 lo obligó a conformarse con un 60.

Con su ventaja de cinco golpes estuvo empatado como la segunda más grande del circuito tras 36 hoyos esta temporada, solo por detrás de los seis golpes de Rory McIlroy cuando defendió su campeonato del Masters en abril.

Pero la ventaja desapareció para el hoyo 11.

Tres bogeys en un tramo de cuatro hoyos hicieron que el cuatro veces ganador en el PGA cayera a un empate con Clark con 18 bajo par.

“Estaba pensando demasiado en anotar, como en los primeros 10, 11 hoyos. Así que solo estoy tratando de volver a algo como lo de ayer. Sí, solo tratando de pegar buenos golpes y, como que, el mojo está de vuelta”, explicó Kim.

El líder de la primera ronda, Taylor Moore, volvió a meterse en la pelea con cuatro birdies consecutivos, pero mandó la bola al agua en el 15 y terminó con un triple bogey 6. Firmó 69 y estaba con 13 bajo par.

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FUENTE: AP