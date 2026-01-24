americateve

Si Koo Kim lidera en American Express; Scheffler y el joven Blades Brown a un golpe

LA QUINTA, California, EE.UU. (AP) — Blades Brown mostró una madurez más allá de sus 18 años bajo una creciente atención el sábado. Terminó con tres birdies consecutivos que lo dejaron empatado con el número uno del mundo, Scottie Scheffler, ambos a un golpe de Si Woo Kim de cara a la ronda final de The American Express.

Blades Brown celebra un birdie en el 18vo green durante la tercera ronda del American Express, el sábado 24 de enero de 2026 en La Quinta, California (AP Foto/Ross D. Franklin)
Kim firmó un 66, seis bajo par, y la ventaja de jugar en el La Quinta Country Club cuando finalmente llegó el viento al Valle de Coachella. Scheffler y Brown estaban en el Campo Stadium en PGA West, el más difícil incluso en condiciones de calma.

Cada uno hizo un 68 de manera muy diferente.

Brown, de Nashville, Tennessee, estaba jugando su séptima ronda consecutiva después de llegar de un evento del Korn Ferry Tour en las Bahamas. Eso no le impidió jugar "piedra, papel o tijera" con un joven fanático y luego embocar un putt de 25 pies para birdie en el hoyo 17, par tres, seguido de un birdie de 48 pies en el 18.

Scheffler enfrentó lo peor del viento —el ventilador se encendió cuando estaba en el segundo hoyo— y tuvo dos bogeys, lo cual puede ser mucho para él. Estuvo a punto de terminar con otro hasta que embocó un putt de par de 25 pies que giró en el último momento.

Kim se ubicó en 194 golpes, 22 bajo par. Scheffler y Brown estaban justo detrás. Todos formarán parte del grupo final el domingo en el Campo Stadium.

El adolescente es el más fascinante. Para un deporte que tiene 165 años de golf de campeonato como trasfondo, los récords pueden ser un poco confusos. Brown podría convertirse en el ganador más joven en casi un siglo, probablemente más.

Charles Kocsis ganó el Michigan Open en 1931 a los 18 años y seis meses —un par de meses más joven que Brown— pero ese torneo se consideraba un evento regional. El joven Tom Morris ganó su primer British Open en 1868 a los 17 años.

De cualquier manera, sería un logro fenomenal, y eso sin contar el camino hasta aquí. Empató en el 17mo puesto en las Bahamas en un evento del Korn Ferry Tour que terminó el miércoles, tomó un jet privado para llegar a California y llegó a su hotel unas 14 horas antes de su hora de salida.

¿Cansado? No a su edad, y no con esta oportunidad frente a él.

"Me siento genial", dijo Brown. "Tengo otra oportunidad de ver qué podemos lograr mañana. Tengo otros 18 hoyos y, sí, debería ser divertido".

Los otros dos en el grupo final también deberían divertirse mucho. Scheffler ayudó a Kim a obtener una membresía en Royal Oaks en Dallas, y son habituales en el juego de fin de semana. Compitieron bastante en el mes previo a The American Express.

Scheffler confirmó que Kim le ganó la última vez que jugaron al agregar: "Sí, le devolví un poco de su dinero".

