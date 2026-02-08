americateve

Sí, hubo una boda real durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Bad Bunny

SANTA CLARA, California, EE.UU. (AP) — La boda representada durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Bad Bunny fue real.

Una pareja vestida de novios participa en la actuación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 60 de la NFL entre los Seahawks de Seattle y los Patriots de Nueva Inglaterra el domingo 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California. (Foto AP/Frank Franklin II)
Una pareja vestida de novios participa en la actuación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 60 de la NFL entre los Seahawks de Seattle y los Patriots de Nueva Inglaterra el domingo 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California. (Foto AP/Frank Franklin II) AP

Aproximadamente cinco minutos después de comenzar el show de 13 minutos en el Levi's Stadium, se mostró la última parte de una ceremonia de boda, con un oficiante sonriente declarando a la pareja casada, y el esposo y la esposa, ambos vestidos de blanco, compartieron un beso mientras bailarines y músicos los rodeaban y sonreían.

La pareja se apartó para revelar a Lady Gaga y Los Sobrinos, una banda de salsa puertorriqueña que tocó en el álbum más reciente de Bad Bunny y en su residencia en Puerto Rico. Tocaron parte de "Die With a Smile" de Gaga antes de que Bad Bunny se uniera a la escena para su éxito "Baile Inolvidable".

Bad Bunny bailó entre los invitados de la boda y la pareja abrazada.

Después del espectáculo, su representante confirmó que la pareja realmente se había casado durante el show. El esposo y la esposa, cuyos nombres no se mencionaron, habían invitado a Bad Bunny a su boda, pero él les dijo que en su lugar fueran parte de su espectáculo de medio tiempo.

El artista fue testigo y firmó el certificado de matrimonio. También hubo un pastel real.

La escena de la boda, que recreó una pequeña plaza al aire libre, fue parte de la gran celebración del espectáculo de Puerto Rico.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

