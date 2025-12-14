americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Shough y Smyth lideran a los Saints en victoria 20-17 sobre los Panthers

NUEVA ORLEANS (AP) — Charlie Smyth anotó un gol de campo de 47 yardas en los últimos segundos del tiempo reglamentario, llevando el domingo a los Saints a una victoria por remontada de 20-17 sobre los Panthers de Carolina, que aspiran a los playoffs.

El quarterback de los Saints de Nueva Orleans, Tyler Shough (6), lanza un pase en la primera mitad de un juego de fútbol americano de la NFL contra los Panthers de Carolina, el domingo 14 de diciembre de 2025, en Nueva Orleans. (AP Photo/Butch Dill)
El quarterback de los Saints de Nueva Orleans, Tyler Shough (6), lanza un pase en la primera mitad de un juego de fútbol americano de la NFL contra los Panthers de Carolina, el domingo 14 de diciembre de 2025, en Nueva Orleans. (AP Photo/Butch Dill) AP

El gol ganador del exjugador de fútbol de Irlanda del Norte evitó que Carolina (7-7) tomara posesión exclusiva del primer lugar en la NFC Sur.

También coronó otra actuación alentadora del quarterback novato Tyler Shough, quien ganó por tercera vez en seis inicios para Nueva Orleans (4-10), que estaba 1-7 cuando la selección número 40 del draft asumió el control en la Semana 9 en lugar del titular de inicio de temporada Spencer Rattler.

Shough completó 24 de 32 pases para 272 yardas, incluyendo un pase de touchdown de 12 yardas que empató el juego con Chris Olave con 2:29 restantes en el tiempo reglamentario. También corrió para un máximo de 32 yardas para el equipo y no perdió el balón.

Bryce Young pasó para 163 yardas, incluyendo un touchdown de 32 yardas para Carolina, que busca su primera aparición en los playoffs desde 2017. Si los Panthers hubieran ganado en Nueva Orleans, podrían haber asegurado un título de división al derrotar a Tampa Bay en la Semana 16.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kilmar Ábrego García con partidarios en una manifestación frente a una sede del ICE en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough)

Jueza federal ordena la libertad inmediata de Kilmar Ábrego García

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Destacados del día

MARCO RUBIO FELICITA A KAST: EE. UU. confía en que Chile endurezca migración ilegal y reactive el comercio bilateral

MARCO RUBIO FELICITA A KAST: EE. UU. confía en que Chile endurezca migración ilegal y reactive el comercio bilateral

El candidato presidencial José Antonio Kast, del Partido Republicano, se dirige a sus partidarios durante un mitin antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Temuco, Chile, el jueves 11 de diciembre de 2025. (AP Foto/Esteban Félix)

CHILE DA UN GIRO HISTÓRICO A LA DERECHA: José Antonio Kast derrota por amplio margen a la comunista Jeannette Jara

RAÚL CASTRO FRENA DIAZ-CANEL: Ordena posponer el Congreso del PCC ante el colapso total de Cuba

RAÚL CASTRO FRENA DIAZ-CANEL: Ordena posponer el Congreso del PCC ante el colapso total de Cuba

Fuerzas estadounidenses patrullan en campos petroleros en Siria el 28 de octubre del 2019. (AP foto/Baderkhan Ahmad)

Atacante que mató a tropas de EEUU en Siria era recluta reciente de las fuerzas de seguridad

TERROR EN AUSTRALIA: El momento exacto en que uno de los atacantes del atentado en Bondi es abatido por la policía

TERROR EN AUSTRALIA: El momento exacto en que uno de los atacantes del atentado en Bondi es abatido por la policía

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter