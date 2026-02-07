americateve

Shooting Stars regresa al evento del sábado del All-Star de la NBA

INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — Por primera vez desde 2015, el evento Shooting Stars de la NBA regresa al fin de semana del All-Star.

El estadounidense Jalen Brunson (11), de los Knicks de Nueva York, supera la defensa del estadounidense Peyton Watson (8), de los Nuggets de Denver, durante la segunda mitad de un partido de la NBA, el miércoles 4 de febrero de 2026, en Nueva York. (AP Photo/Yuki Iwamura)
El estadounidense Jalen Brunson (11), de los Knicks de Nueva York, supera la defensa del estadounidense Peyton Watson (8), de los Nuggets de Denver, durante la segunda mitad de un partido de la NBA, el miércoles 4 de febrero de 2026, en Nueva York. (AP Photo/Yuki Iwamura) AP

La liga hizo ese anuncio el sábado, revelando las alineaciones para dos de los tres eventos que tendrán lugar en la Noche del Sábado del All-Star el próximo fin de semana en la casa de los Clippers de Los Ángeles en Inglewood, California.

Shooting Stars — un evento con tres jugadores por equipo — tomará el lugar de la competencia de habilidades, que se pospone al menos por este año.

Allan Houston — un campeón pasado de Shooting Stars — regresará al evento este año para el Equipo Knicks, con los jugadores actuales de Nueva York Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns uniéndose a él en ese equipo. También en el evento de tiro: Equipo Harper (Ron Harper Sr. y sus hijos, Dylan Harper de San Antonio y Ron Harper Jr. de Boston), Equipo All-Star (Richard Hamilton, Scottie Barnes de Toronto y Chet Holmgren de Oklahoma City) y Equipo Cameron (un guiño a Duke, con Corey Maggette, Kon Knueppel de Charlotte y Jalen Johnson de Atlanta en ese equipo).

Los últimos tres eventos de Shooting Stars fueron ganados por el mismo trío — Chris Bosh, Swin Cash y Dominique Wilkins.

El evento Shooting Stars tiene un formato de dos rondas, con los cuatro equipos compitiendo en la primera ronda y los dos mejores avanzando a la ronda final. Los equipos tienen 70 segundos para anotar puntos mientras rotan por siete ubicaciones designadas de tiro alrededor de la cancha, con los tres jugadores de un equipo disparando en cada lugar en un orden establecido.

Habrá un nuevo campeón de mates este año, ya que el tres veces ganador Mac McClung no está en el campo de este año. McClung dijo al entrar en el evento de mates del año pasado que esperaba que fuera su último.

Los participantes de mates de este año: Keshad Johnson de Miami, Carter Bryant de San Antonio, Jase Richardson de Orlando y Jaxson Hayes de los Lakers de Los Ángeles.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

