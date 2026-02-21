americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Shohei Ohtani jugará 2 partidos de la Liga del Cactus antes del CMB en Japón

GLENDALE, Arizona, EE.UU. (AP) — Shohei Ohtani tiene previsto disputar un par de partidos de la Liga del Cactus con los Dodgers de Los Ángeles, campeones defensores de la Serie Mundial por segundo año consecutivo, antes de dejar el desierto para unirse a Japón para el Clásico Mundial de Béisbol.

Esta es una foto de 2026 de Shohei Ohtani de los Dodgers de Los Ángeles de beisbol. La imagen refleja el roster activo de los Dodgers de Los Ángeles al jueves 19 de febrero de 2026, en Phoenix, cuando se tomó esta imagen. (Foto AP/Brynn Anderson)
Esta es una foto de 2026 de Shohei Ohtani de los Dodgers de Los Ángeles de beisbol. La imagen refleja el roster activo de los Dodgers de Los Ángeles al jueves 19 de febrero de 2026, en Phoenix, cuando se tomó esta imagen. (Foto AP/Brynn Anderson) AP

Ohtani apareció en la alineación como primer bate y bateador designado, con la previsión de tomar dos o tres turnos al bate en el juego inaugural de los entrenamientos de primavera del club el sábado por la tarde contra los Angelinos en el Tempe Diablo Stadium.

“En ocasiones toma dos y se siente bien o quiere ese tercer turno al bate”, comentó el mánager Dave Roberts.

Ohtani tiene programado lanzar contra bateadores en vivo el domingo —y Roberts ya ha dicho que la estrella de doble función, de 31 años, debería estar en la conversación por el Premio Cy Young esta temporada.

“Sé que será pronto. Va a jugar un par de partidos de la Liga del Cactus, pero no estoy exactamente seguro de cuándo es su boleto de avión. No lo ha dicho”, explicó Roberts. “Así que no sé qué día se va a unir al equipo de Japón”.

Además, el derecho y actual Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, Yoshinobu Yamamoto, iba a abrir en el montículo para lanzar dos entradas y alrededor de 35 lanzamientos en su única aparición con los Dodgers antes de que él también se una al equipo japonés para el CMB.

“Obviamente, al ir y lanzar para el equipo de Japón, va a estar tratando de aumentar el ritmo y prepararse, así que creo que se trata más de hacer lo que él hace”, manifestó Roberts.

Una vez que Yamamoto regrese al campamento de los Dodgers de Los Ángeles, se le programarán inicialmente alrededor de cuatro entradas y 60 lanzamientos, según Roberts.

Yamamoto, de 27 años, quien firmó un contrato de 325 millones de dólares por 12 años en diciembre de 2023, tuvo marca de 3-0 con efectividad de 1,09 en la Serie Mundial a siete juegos de los Dodgers contra los Azulejos de Toronto, por lo que su carga de trabajo después de ese sobresaliente octubre es algo que los Dodgers vigilarán de cerca.

“Creo que depende de todos nosotros estar atentos a las cargas de trabajo, a corto plazo, a largo plazo y a todo eso, y lo estamos”, afirmó Roberts.

Durante su notable Serie Mundial, Yamamoto ponchó a 15 y dio dos bases por bolas en 17 2/3 entradas, permitiendo dos carreras y 10 hits. Él y Randy Johnson son los únicos lanzadores desde 1969 en ganar tres juegos en una misma Serie Mundial.

“Creo que tengo confianza porque no hay una ciencia exacta sobre aumentar el ritmo temprano y tener éxito”, dijo Roberts. “O ser metódico y no participar para que eso se traduzca en éxito durante la temporada. Simplemente no hay una ciencia exacta. Creo que, para mí y para todos nosotros, se trata de creer en el jugador, saber que él sabe lo que se necesita para estar listo para una temporada y que se cuida. Así que, para mí, es una manera sencilla de pensarlo y de asimilarlo: creer en él, confiar en él”.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

ARCHIVO – El príncipe Andrés sale de la catedral de St. Giles tras la llegada del féretro con los restos de su madre, la reina Isabel, en Edimburgo, Escocia, el 12 de septiembre de 2022. (AP Foto/Petr David Josek, Archivo)

Policía británica detiene al expríncipe Andrés por presunta conducta indebida en cargo público

El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Destacados del día

Cuba pierde influencia TOTAL en Venezuela: La Habana retira asesores militares y de inteligencia

Cuba pierde influencia TOTAL en Venezuela: La Habana retira asesores militares y de inteligencia

Arrestan en Miami a falsa doctora que vendía bótox ilegal por Instagram desde apartamento en Brickell

Arrestan en Miami a falsa doctora que vendía bótox ilegal por Instagram desde apartamento en Brickell

Apagón masivo deja media Habana a oscuras tras falla en subestaciones en plena crisis eléctrica

Apagón masivo deja media Habana a oscuras tras falla en subestaciones en plena crisis eléctrica

El presidente Donald Trump anuncia nuevos aranceles a varios países durante un evento en la Rosaleda de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

¿Qué aranceles anuló la Corte Suprema de EEUU? Esto es lo que hay que saber

Trump impone arancel global del 10% tras revés de la corte SUPREMA y reactiva tensión comercial mundial
ULTIMA HORA

Trump impone arancel global del 10% tras revés de la corte SUPREMA y reactiva tensión comercial mundial

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter