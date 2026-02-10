Shiffrin queda fuera del podio otra vez en los Juegos de Invierno. Klæbo acaricia de récord de oros

La estadounidense Mikaela Shiffrin (izquierda) se abraza con su compatriota Paula Moltzan en la meta de la prueba combinada femenina del esquí alpino de los Juegos Olímpicos de Invierno, el martes 10 de febrero de 2026, en Cortina d'Ampezzo, Italia. (AP Foto/Andy Wong) AP

Shiffrin, la esquiadora de la Copa del Mundo más exitosa de todos los tiempos con un récord de 108 victorias —71 de ellas en eslalon, otro récord— encadena siete carreras olímpicas consecutivas sin una medalla.

“No encontré un nivel de comodidad que me permitiera alcanzar la máxima velocidad", se lamentó Shiffrin. "Así que tendré que aprender qué hacer, qué ajustar en el corto tiempo que tenemos antes de las otras carreras técnicas.

“Quiero tener cuidado de no poner excusas porque realmente no es una excusa", añadió. "He estado tan preparada para todos los eslalons este año. Así que hay algo que aprender de este día. Y lo voy a aprender.”

Después de ganar dos oros y una plata en sus dos primeros Juegos Olímpicos, Shiffrin se fue con las manos vacías en las seis carreras que disputó en los Juegos de Beijing hace cuatro años.

Shiffrin fue la última corredora en salir en el eslalon —la segunda etapa del evento— y quedó en el puesto 15, dejando a Estados Unidos en el cuarto lugar.

Las austriacas Ariane Raedler y Katharina Huber se colgaron el oro, mientras que Paula Moltzan y Jacqueline Wiles se llevaron el bronce, superando a sus compatriotas estadounidenses de mayor renombre.

La redención olímpica tendrá que esperar, entonces, para Shiffrin. Está programada para competir en sus eventos principales de eslalon y eslalon gigante más adelante en los Juegos.

Johnson se quedó sin una segunda medalla en Milán-Cortina tras consagrarse en el descenso el domingo.

Klæbo agranda su leyenda

No se sorprendan si Johannes Høsflot Klæbo pronto ostenta el récord absoluto de medallas de oro en los Juegos de Invierno.

La estrella noruega del esquí de fondo se llevó su segundo oro olímpico consecutivo —y el séptimo de su carrera— al ganar el sprint masculino. El estadounidense Ben Ogden obtuvo la plata al terminar a 0.87 segundos del ganador.

Klæbo se colocó a un oro detrás de tres compatriotas: Marit Bjørgen, Bjørn Dæhlie y Ole Einar Bjørndalen, todos ellos retirados con un récord de ocho. Bjørgen y Dæhlie también fueron esquiadores de fondo.

Klæbo puede unirse a ellos ganando los 10 kilómetros estilo libre el viernes. Ya ganó el skiatlón el domingo para su sexto oro.

En la final femenina, el Rey Carl XVI Gustaf de Suecia observó cómo el país monopolizó el podio. Linn Svahn superó a la campeona defensora Jonna Sundling y Maja Dahlqvist fue tercera.

Homenaje de Botn a compañero fallecido tras victoria en biatlón

Johan-Olav Botn rindió homenaje a un compañero de Noruega que falleció antes de los Juegos, imponiéndose en el biatlón individual masculino de 20 kilómetros.

Al cruzar la línea de meta, Botn señaló al cielo en homenaje a Sivert Guttorm Bakken, quien fue encontrado muerto en su habitación de hotel en Lavazè, Italia, en diciembre.

Los oros para Botn y Klæbo dejaron a Noruega con una cuenta seis —tres más que cualquier otra nación hasta ahora.

Medalla 12 para Fontana en patinaje de velocidad en pista corta

Veinte años después, Arianna Fontana, la patinadora italiana de velocidad en pista corta, sigue ganando medallas.

La última fue un oro en el relevo mixto por equipos. Eso la llevó a tres oros y 12 medallas en total en una carrera olímpica que comenzó en 2006 —cuando tenía 15 años— en los Juegos de Invierno de Turín.

Fontana ya era la patinadora de velocidad en pista corta más laureada de todos los tiempos y hay posibilidades de más medallas en los 500 y el relevo de 3.000 en estos Juegos Olímpicos.

