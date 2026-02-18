americateve

Shiffrin gana el eslalon en los Olímpicos; Klaebo logra 10º oro récord y Canadá vence en prórroga

CORTINA D’AMPEZZO, Italia (AP) — La redención, por fin, para Mikaela Shiffrin en los Juegos Olímpicos de Invierno.

El canadiense Mitch Marner (93) celebra con Bo Horvat (14) después de que Marner anotara el gol de la victoria en tiempo extra para vencer a la República Checa en el partido de cuartos de final de hockey sobre hielo masculino de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Milán, Italia, el miércoles 18 de febrero de 2026. (Foto AP/Carolyn Kaster)
La superestrella estadounidense realizó dos bajadas dominantes para ganar el eslalon femenino el miércoles por un enorme margen de 1,50 segundos, poniendo fin a una racha de ocho pruebas olímpicas consecutivas sin medalla para quien es, posiblemente, la mejor esquiadora alpina de todos los tiempos.

Fue el mayor margen de victoria en cualquier prueba olímpica de esquí alpino desde 1998 y el tercero más amplio en el eslalon femenino, la disciplina que ganó con apenas 18 años, con rostro de debutante, en Sochi en 2014.

Tras sumar oro y plata a su colección en Pyeongchang en 2018, Shiffrin se fue 0 de 6 en Beijing en 2022 y no logró medalla ni en la combinada por equipos ni en el eslalon gigante en Cortina.

Shiffrin se convirtió en la primera esquiadora estadounidense en ganar tres oros alpinos.

Canadá necesita prórroga para vencer a Chequia

Canadá evitó lo que habría sido una sorprendente eliminación en cuartos de final en los Juegos Olímpicos al remontar para vencer 4-3 a Chequia en la prórroga. Nick Suzuki empató con un desvío cuando faltaban 3:27, y Mitch Marner anotó en el tiempo extra.

Canadá se vio abajo en el marcador cuando restaban 7:42, después de que Ondrej Palat anotara en un contraataque con superioridad numérica tras un pase de Martin Necas. El gol desató una celebración desenfrenada en el banquillo checo y entre los aficionados, pero duró poco.

Que Canadá siquiera siga en el torneo es motivo de gran preocupación tras perder a Sidney Crosby por lesión a los cinco minutos del segundo periodo. La pierna derecha de Crosby pareció ceder mientras se preparaba para el contacto del recio defensor checo Radko Gudas.

Klaebo prolonga su racha dorada

La racha dorada de Johannes Hoesflot Klaebo continuó, ya que la estrella noruega del esquí de fondo aseguró su quinto oro en estos Juegos —y un récord de 10 en total— al ganar el sprint por equipos masculino.

Klaebo contuvo el desafío de Estados Unidos para mejorar su propio récord, compitiendo junto a Einar Hedegart para imponerse en 18 minutos, 28,9 segundos.

Los estadounidenses Ben Ogden y Gus Schumacher quedaron a 1,4 segundos para la plata, mientras que los italianos Elia Barp y Federico Pellegrino complacieron al público local al llevarse el bronce.

Suecia ganó el oro en el sprint por equipos femenino.

Oro en slopestyle para el chino Su Yiming

Su Yiming, de China, ganó la medalla de oro en slopestyle de snowboard masculino.

Su sumó la cuarta medalla de su carrera y la segunda de estos Juegos en su cumpleaños número 22.

Taiga Hasegawa, de Japón, se llevó la plata y el estadounidense Jake Canter se quedó con el bronce.

La primera de las tres bajadas de Su, con la que obtuvo 82,41 puntos, resultó suficiente después de que ningún rival pudiera superar esa puntuación.

Fue el primer oro de China en los Juegos de Milán-Cortina.

AP Olympics: https://apnews.com/hub/milan-cortina-2026-winter-olympics

FUENTE: AP

