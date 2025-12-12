Sherrone Moore acusado de acoso e invasión de domicilio tras ser cesado como entrenador de Michigan

Sherrone Moore, quien fue despedido como entrenador en jefe del equipo de fútbol americano de la Universidad de Michigan, comparece ante la corte, el viernes 12 de diciembre de 2025, en Ann Arbor, Michigan. (AP Foto/ Ryan Sun) AP

La universidad despidió al hombre de 39 años el miércoles, alegando que había tenido una relación inapropiada con un miembro del personal. Posteriormente fue arrestado y pasó dos noches en la cárcel.

La primera asistente del fiscal, Kati Rezmierski, dijo que Moore fue despedido después de que la mujer informara a las autoridades de la universidad esta semana que él la había llamado y enviado reiterados mensajes de texto.

Rezmierski afirmó que Moore fue al apartamento de la mujer después de ser despedido y la "aterrorizó".

Moore "agarró varios cuchillos de mantequilla y tijeras de cocina y comenzó a amenazar con quitarse la vida", dijo ella.

La fiscal citó a Moore diciéndole a la mujer: "Voy a matarme. Te voy a hacer mirar. Mi sangre está en tus manos".

Moore apareció virtualmente en un monitor de televisión durante la audiencia el viernes. Estaba sentado en una pequeña habitación vacía, vistiendo un mono blanco con las manos esposadas frente a él.

“No hay evidencia que sugiera que sea una amenaza”, dijo el viernes su abogado defensor Joe Simon.

Michigan no ha revelado detalles de la supuesta relación, pero dijo que una investigación encontró evidencia creíble contra Moore, quien está casado y tiene tres hijas pequeñas. Warde Manuel, director del programa de deportes de la universidad", dijo que el comportamiento fue "una clara violación de la política de la universidad".

El juez magistrado del condado de Washtenaw, Odetalla Odetalla, otorgó a Moore una fianza de 25.000 dólares. Mientras esté en libertad bajo fianza, Moore deberá completar un tratamiento de salud mental, usar un dispositivo de rastreo GPS, permanecer en Michigan y abstenerse de consumir alcohol y drogas ilegales. Odetalla también emitió una severa advertencia a Moore para que no haga "ninguna forma de contacto que la mente humana pueda concebir" con la presunta víctima, cuyo nombre no se mencionará en ninguno de los documentos judiciales durante el juicio.

Moore firmó un contrato de cinco años con un salario base anual de 5,5 millones el año pasado. Según los términos de su acuerdo, la universidad no tendrá que pagar los años restantes de su contrato porque fue despedido por causa justificada.

Moore, el excoordinador ofensivo del equipo, fue ascendido a líder de los Wolverines después de que ganaron el título nacional. Sucedió a Jim Harbaugh, quien regresó a la NFL para dirigiri a los Chargers de Los Ángeles

Michigan se enfrentará a Texas, 14 en el ranking nacional, el 31 de diciembre en el Citrus Bowl. Biff Poggi, quien reemplazó a Moore cuando fue suspendido a principios de esta temporada en relación con un escándalo de robo de señales de la era Harbaugh, fungirá como entrenador interino.

Mientras la escuela busca un nuevo entrenador principal, los Wolverines podrían perder jugadores en el portal de transferencias este invierno y los donantes que ayudan a financiar acuerdos de reparto de ingresos y NIL podrían dudar en invertir en el equipo exitoso en la historia del fútbol americano universitario.

NOTA DEL EDITOR: Esta historia incluye discusión sobre el suicidio. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, la línea nacional de prevención del suicidio y crisis en Estados Unidos está disponible llamando o enviando un mensaje de texto al 988. También hay un chat en línea en 988lifeline.org

FUENTE: AP